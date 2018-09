Normalmente são os patrões da defesa. Falamos, claro, dos centrais. Hoje lembramos os dez nomeados para os melhores do Centenário da Associação de Futebol da Madeira. Dois vão ser eleitos para o ‘onze’ do século, nomes esses que serão conhecidos na Gala da AFM, a 28 deste mês, no Casino da Madeira.

Carlos Jorge é um dos maiores símbolos verde-rubros do passado recente. Os números...