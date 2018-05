Património vezes três

A exposição ‘As Ilhas do Ouro Branco - Encomenda Artística na Madeira: Séculos XV-XVI’, que abriu as comemorações dos 600 anos da Madeira e Porto Santo em Novembro do ano passado no Museu Nacional de Arte Antiga, assim como os projectos ‘Capelas ao Luar’ e ‘Dar a Ver’ concorrem à edição deste ano dos Prémios da Associação Portuguesa de Museologia (APOM), cuja cerimónia decorre na próxima sexta-feira no Auditório do Museu Nacional dos Coches, em Lisboa. Estas candidaturas apresentadas pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura somam-se às mais de 200 apresentadas a concurso por profissionais e instituições que trabalham na área da Museologia e Património Portugueses, entre museus, autarquias, instituições do ensino superior, centros de investigação, fundações e associações de todo o país. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assim como diversas personalidades ligadas ao mundo da cultura, vai marcar presença.

Patrocinados pela Presidência da República, os Prémios APOM abrangem, diversas categorias. Uma das mais importantes é a de Melhor Museu do Ano. Exposição Temporária, Trabalho de Museografia, Trabalho de Museologia, Intervenção em Conservação e Restauro, Inovação e Criatividade, Serviço de Educação e Mediação Cultural, Informação Turística, Projecto Internacional, Incorporação, Transporte de Património, Instituição, Coleccionador, Mecenato, Colecção Visitável, Cooperação Internacional, Parcerias, Estudo sobre Museologia, Catálogo, Investigação e Trabalho Jornalístico / Media, Aplicação de Gestão e Multimédia e Comunicação Online são as outras.

Os projectos ‘Capelas ao Luar’ e ‘Dar a Ver’ são desenvolvidos pela Direcção Regional da Cultura através da Direcção de Serviços de Museus e Património Cultural, estão a concorrer na categoria ‘Inovação e Criatividade’. Já a exposição ‘As Ilhas do Ouro Branco’ concorre na categoria Exposição Temporária.

Os prémios APOM representam o melhor que se faz nesta área no país. São importantes na medida em que reconhecem o contributo dado a nível nacional por agentes culturais e espaços, dão visibilidade e valorizam os museus e todo o trabalho que é realizado diariamente à volta destes espaços e das suas colecções, desde a promoção à preservação.

A Madeira já foi premiada em outras ocasiões em várias categorias e poderá este ano voltar a ser. Na lista de prémios mais importantes está o Prémio de Melhor Exposição para ‘Obras de Referência dos Museus da Madeira – 500 Anos de História de um Arquipélago’, apresentada em 2010 no Palácio Nacional da Ajuda; e o Prémio Melhor Intervenção em Conservação e Restauro para o Restauro do Retábulo e Cadeiral da Capela-mor da Sé do Funchal, atribuído em 2015, pelo trabalho conjunto da então Direcção Regional dos Assuntos Culturais, Diocese do Funchal, World Monuments Fund Portugal, Laboratórios José de Figueiredo e Laboratório Hércules da Universidade de Évora. Em 2016 foi entregue o Prémio Carreira a Luísa Clode, ex-directora do Museu de Arte Sacra do Funchal.

Mais de 15 mil visitaram ‘As Ilhas do Ouro Branco’

A exposição ‘As Ilhas do Ouro Branco’ teve a particularidade de reunir num mesmo espaço peças nunca antes reunidas, representativas de seis séculos de história, um investimento de 290 mil euros do Governo Regional, que assim marcou o início das comemorações dos 600 anos numa parceria com a Associação dos Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga e com vários espaços museológicos, religiosos e coleccionadores privados da Região. Deste valor, há cerca de um mês faltava falta pagar cerca de 40 mil euros, devido após a entrega do relatório final.

Inaugurada no dia 15 de Novembro do ano passado, esta importante mostra ficou patente ao público no Museu Nacional de Arte Antiga até Março deste ano, tendo sido visitada por 15.524, revelou a Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

Com números mais modestos, mas com sucesso, também os dois projectos culturais candidatos têm marcado a diferença. O ‘Capelas ao Luar’ foi criado em 2016 para dar a conhecer e valorizar espaços muitas vezes pouco acessíveis ao visitante através de visitas guiadas e momentos de música renascentista e barroca. Além desta vertente, tem também a componente de conservação e restauro e/ou conservação preventiva associada, assim como a promoção dos espaços através do lançamento de guias. Mais de duas mil pessoas participaram na iniciativa nos dois primeiros anos e onze capelas foram visitadas no mesmo período. Já o ‘Dar a Ver’ tem como objectivo a divulgação do património artístico e foi igualmente iniciado em 2016. Este projecto tem a particularidade de reunir um conjunto de especialistas, locais e nacionais que abordam de forma específica ou generalista aspectos relacionados com as colecções e espaços. Inclui visitas guiadas e conferências.