‘Patos’ são os outros

Com competência, o Marítimo conquistou ontem a primeira vitória no Campeonato Nacional da II Divisão, Série E, de futsal, ao vencer em casa a formação de ‘Os Patos’, por 4-2.

Depois de ter desiludido na estreia, ao perder no reduto do Olho Marinho, por 4-0, ontem, os verde-rubros ditaram as leis, conseguindo um importante triunfo, diante de um conjunto que chegou à Madeira com uma...