Patinagem de velocidade em destaque na Alemanha

Uma comitiva de 17 patinadores da Madeira esteve presente, no passado fim-de-semana, em Geisingen (Alemanha), no maior torneio do mundo na actualidade de patinagem de velocidade. Uma participação marcada pela conquista de um conjunto de bons resultados.

Num torneio que contou com mais de 900 patinadores de sete nações diferentes, a Madeira esteve representada pelo Santanense (com quatro patinadores), Marítimo (com cinco) e Prazeres (com oito).

Nesta 3ª etapa da Taça da Europa, destaque para Marco Lira (Prazeres), que obteve um 3.º lugar na classificação geral de juvenis masculinos entre 97 patinadores. No mesmo escalão, Luís Carlos Silva foi 6.º na prova de 500 metros séries, enquanto Gonçalo Abreu e Diogo Lourenço viram como melhor resultado, respectivamente, um 12.º e um 14.º lugares na prova de 10 km a eliminar.

Artur Mendonça (Santanense) foi 19.º nas provas de 200 metros lançados, enquanto Rodrigo Mendes (Marítimo) foi 37º na prova de 10 km a eliminar e Pedro Figueiredo foi 71.º na prova de 3 km pontos.

Nos cadetes femininas, a Madeira esteve representada por duas patinadoras dos Prazeres : Beatriz Silva foi 5.º na prova de 3 km pontos e Inês Bettencourt obteve o 12.º posto na prova de 8 km a eliminar.

Nos juniores masculinos, Vasco Martins (Prazeres) foi 43.º lugar na prova de 200 metros lançados, entre 92 patinadores, ao passo que nos juvenis femininos, onde estiveram presentes 105 patinadores, Matilde Caetano (Santanense) obteve o 27.º lugar na prova de 3 km pontos, enquanto Isabel Silva (Prazeres) foi 44.ª e Sara Freitas (Marítimo) o 72.ª nos 10 km a eliminar.

Em seniores masculinos, na prova de 15 km a eliminar, António Freitas e Ricardo Caldeira, ambos do Santanense, foram 54.º e 86.º, respectivamente, enquanto Diogo Mendes (Marítimo) foi 84.º. Nos seniores femininos, Carlota Mendes (Marítimo) alcançou o 58.º lugar entre 73 patinadores do escalão.

Refira-se que Prazeres e Santanense encontram-se, neste momento, em estágio internacional na melhor pista do mundo, tendo oportunidade de treinar e trocar experiências com atletas das selecções da Hungria, Holanda, Alemanha, Colômbia entre outras. N.G.