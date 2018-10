Passeio pelo ‘Choupana Hills’ mobilizou BIR

A visita de um grupo de jovens ao que resta do hotel Choupana Hills, no Funchal, terminou com a chegada da Brigada de Intervenção Rápida (BIR) da Polícia de Segurança Pública. Tudo não terá passado de um mal-entendido, mas gerou algum aparato nessa zona.

De recordar que, nos incêndios que assolaram a Madeira em 2016, o hotel Choupana Hills foi bastante fustigado pelas chamas, sendo...