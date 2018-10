Rui Barreto esteve ontem nas ruas do Funchal para falar do ‘Passe Social Único’, demonstrando que o seu projecto faz sentido já a partir de Janeiro do próximo ano.

“É uma injustiça enorme e um encargo muito grande para as famílias terem que retirar um quarto do seu salário para o passe social”, afirmava o líder do CDS-PP. O partido tem previstas várias acções do género, até Dezembro,...