Passagem revolucionária

Abre hoje o novo espaço do Revolucion Bar, na Rua de Santa Maria, em frente ao Hostel com a mesma denominação desta artéria histórica. A marca é a mesma, neste que é o sexto ano de actividade do estabelecimento, no entanto, esta evolução será “muito mais virada para o dia”. A inauguração, prevista para as 19 horas, decorrerá num ambiente “informal”, “descontraído” e “sem passadeiras vermelhas”, conforme descreve Telma Rodrigues, proprietária do espaço juntamente com Miguel Gouveia.

“O sonho é o mesmo, mas vamos evoluir para a principal rua da Zona Velha, a Rua de Santa Maria, numa artéria que para nós é melhor, onde cada vez mais aparecem turistas, estes mais jovens”, começou por referir a barmaid, realçando o facto de o estabelecimento estar agora entre “os melhores restaurantes” do Funchal, sendo o próprio Revolucion Bar “um complemento” à oferta desses espaços. “Nesta rua podem ter a certeza que não passam carros”, brincou, em alusão à anterior localização.

O Revolucion Bar continuará assim com a sua variante de cocktails, tornando-os cada vez “mais simples, personalizados e saborosos”, surgindo agora novidades no leque de sugestões. “Vamos ter as tapas, diferentes do que se faz na Madeira, com enlatados portugueses, de alta qualidade, desde a sardinha às ovas de bacalhau, passando pela espada”, mencionou Telma Rodrigues, evidenciando que haverá igualmente um pão exclusivo produzido especificamente para o Revolucion Bar.

O serviço, agora com uma gama de vinhos brancos, tintos, verdes e rosés, colocados em frigoríficos próprios, será virado para qualquer bolso, “trabalhando com muita qualidade nas bebidas e nos produtos”.

Nova decoração

A decoração do novo Revolucion Bar inspira-se desta vez noutro conceito. “No anterior optámos por dar oportunidade aos jovens da Universidade da Madeira, que terminavam o curso de Design, usando muito o graffiti. Neste, o conceito foi um pouco diferente e inspirámo-nos nas nossas viagens. Pensamos muito além do que é o normal e queremos proporcionar diferentes experiências neste novo Revolucion, seja durante o dia, seja no tarde e noite, seja ao fim-de-semana”, explicou a responsável, salientando que a música “será muito mais ambiente, para as pessoas poderem conversar” e destacando a esplanada, uma pretensão já muito antiga.

“Vamos trazer muitas coisas boas do antigo espaço e aplicar neste Revolucion muita coisa que queríamos aplicar que no outro não conseguíamos”, resumiu Telma Rodrigues.

Abertura no estilo musical

Quanto ao estilo sonoro que irá ecoar pela Rua de Santa Maria, da parte do Revolucion as batidas serão sempre à base do rock e das suas vertentes.

“Desde o rock and roll do Elvis Presley, ao rockabilly dos The Cramps, ao alternativo dos Pixies, passando pelo Grunge dos Nirvana, até coisas muito novas que estão a acontecer. Vamos trabalhar durante o dia com música que se ouve pelo mundo fora, abrindo muito a nossa cultura musical”, confidenciou.

Quanto às actuações ao vivo, na linha do anterior espaço, em que foram lançados vários talentos regionais, Telma Rodrigues diz que para já quer “sentir o espaço” e a “interacção com a vizinhança”, para então depois encetar uma temporada artística no quarteirão onde tudo acontece.