EM 1942, Fernando Van Zeller Guedes cria a Sogrape com uma ideia visionária: fazer um novo vinho português de vocação internacional, que fosse rosado, fresco e versátil. Nascia assim o célebre Mateus Rosé, cujo sucesso mundial viria a ser a grande âncora da empresa.

Vinte e sete anos depois, o seu filho, Fernando Guedes, ascende à administração da empresa, passando mais tarde à sua presidência, em 1987, logo após o falecimento do pai. Na viragem do século, então com 70 anos, Fernando Guedes entendeu ser o momento de se reformar e passar o testemunho aos mais novos, os seus três filhos Salvador, Manuel Pedro e Fernando, hoje CEO da Sogrape.

Mas na sua cabeça fervilhava uma ideia, e em 2008 Fernando Guedes concretiza-a, lançando um desafio à equipa de enologia da Sogrape. Pediu-lhes que criassem um vinho que fosse capaz de transmitir a especificidade do terroir onde nasce – uma vinha centenária nas margens da Ribeira do Caêdo, junto ao Pinhão --, e de homenagear a obra iniciada por seu pai, em 1942. Ao mesmo tempo, Fernando Guedes queria também que este vinho fosse um legado, uma passagem de testemunho para a terceira geração (os seus filhos) e para a quarta (os seus netos, entre os quais Mafalda é a única que está ligada ao sector do vinho).

Nascia o Legado, cuja primeira colheita foi a de 2008 e que já atingiu a sexta. Foi precisamente esta que fomos agora provar, o Legado 2013, um vinho que exibe o carácter de vinha velha e que todos os anos mostra uma intensidade e uma alegria fora do comum. Como sublinha o enólogo Luís Sottomayor, o difícil é escolher o momento certo de fazer a vindima.

O Legado 2013 foi elaborado com 35% de Touriga Franca, 15% de Touriga Nacional, 10% de Donzelinho, 10% de Tinta Roriz, 5% de Tinta da Barca, 5% de Rufete, 5% de Tinta Amarela, 5% de Tinta Barroca e 10% de outras castas. No aroma vamos encontrar notas florais, balsâmicos, resina e algum mentol. Revela também alguma fruta vermelha, notas apimentadas e madeira muito bem integrada. Na boca mostra boa acidez, grande frescura e tem um final persistente.

Pode ter uma guarda estimada entre 20 a 25 anos e casa muito bem com carnes, caça e queijos. Dele se fizeram 3.900 garrafas ao preço indicativo de 225 euros.

Da Quinta do Caêdo e da vinha velha que fascinou Fernando Guedes, chega assim até nós este espectacular Legado 2013 que não deveremos perder.