Passado e presente conquistam APOM

A exposição ‘As Ilhas do Ouro Branco - Encomenda Artística na Madeira: Séculos XV-XVI’ venceu o prémio ‘Exposição Temporária’ - em ex aequo com ‘Vikings - Guerreiros do Mar’, do Museu da Marinha -, conseguindo assim uma das mais importantes distinções na gala da Associação Portuguesa de Museologia (APOM) que decorreu ontem no Museu dos Coches, em Lisboa. Além de vencer nesta categoria, venceu ainda o prémio ‘Transporte de Património’, entregue à Direcção Regional da Cultura e ao Museu Nacional de Arte Antiga precisamente pela deslocação da quase uma centena de peças que integraram a mostra. Na mesma cerimónia, também o Museu de Arte Sacra do Funchal (MASF) sagrou-se vencedor. Foi-lhe atribuído o prémio ‘Educação e Mediação Cultural’. De referir ainda que a Região recebeu uma menção honrosa através deste museu tutelado pela Diocese em ‘Intervenção e Restauro’ pela disponibilização ao público de mais um espaço visitável, a Torre-varanda-mirante, e outra através do Núcleo Museológico de Machico - Solar do Ribeirinho na categoria ‘Educação e Mediação Cultural’.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve presente na cerimónia de encerramento e destacou o “mérito exepcional da exposição”. O Presidente da República recordou que esteve na inauguração. “Percorri-a, admirei-a desde a primeira hora e está de parabéns a Região Autónoma da Madeira e todos aqueles que fizeram dessa exposição um sucesso não só madeirense mas nacional e internacional. Ouvi grandes elogios, embaixadores e personalidades internacionais, sobre a exposição”, revelou.

‘As Ilhas do Ouro Branco’ representou “um dos maiores desafios” na preparação, organização e logística do transporte das obras de arte entre Funchal e Lisboa, destacou a APOM, referindo que as quase cem peças foram transportadas por terra, ar e mar. Todo o trabalho e o investimento de 290 mil euros, assim como a própria riqueza da colecção, foram ontem valorizados publicamente.

A marcar também a diferença a nível nacional com outro prémio bastante importante, esteve o MASF, contemplado com o Prémio Educação e Mediação Cultural precisamente pelo trabalho desenvolvido pelo seu serviço educativo. O facto de ser o primeiro na Região – remonta a 1994 - não foi esquecido e foi sublinhada a mudança desde 2007 com a introdução de “outras estratégias e perspectivas educativas”.

Numa tarde em que os museus do país estiveram sob os holofotes, o de Arte Sacra teve ainda mais uma oportunidade de brilhar ao receber uma menção honrosa pela recuperação da Torre-varanda-mirante. Na atribuição foi destacado o cuidado na salvaguarda das estruturas e materiais originais. Recorde-se que a intervenção incluiu o restauro do painel de azulejos Virtudes Teologais, datado do século XVIII.

Para o director do MASF, o prémio e a menção honrosa são um estímulo renovado ao trabalho da equipa. “A entrega deste prémio é particularmente estimulante no que se refere às mediações pedagógicas, pois é como que uma antecipação do celebrar a efeméride dos 25 anos de Serviços Educativos no Museu, que ocorre no próximo ano”, disse João Henrique Silva, recordando que o MASF foi o primeiro museu da Madeira “a avançar e a compreender a importância desta educação em e pelos museus”.

Na mesma gala também o Solar do Ribeirinho, em Machico, foi distinguido pelo trabalho do seu serviço educativo. As novas fórmulas de relação evento /público promovidas pelo Núcleo mereceram atenção da APOM, tendo recebido uma menção honrosa em Educação e Mediação Cultural.

A secretária regional do Turismo e Cultura acompanhou a cerimónia e reagiu com satisfação, referindo que se trata de “um importante reconhecimento de todo o trabalho, empenho e o envolvimento da Região na divulgação, projecção e partilha da sua história, no todo nacional”. Paula Cabaço vê a exposição como “uma homenagem simbólica ao passado que pretende, acima de tudo, servir de base para o futuro e, particularmente, de motivação às novas gerações”.