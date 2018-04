Páscoa continua a ser sinónimo de praia

A Páscoa na Região continua a ser ‘sinónimo’ de praia. Muito por culpa da temperatura do ar amena que se tem feito sentir ao longo da semana, mas mais ainda, pelo irresistível sol quentinho que continua a ser o mais importante aliado daquela que é já uma tradição de muitos madeirenses: aproveitar o descanso da Páscoa para idas à praia.

Nem mesmo o facto do calendário deste ano ter ‘antecipado’ este período de férias logo para o início da Primavera, se ‘arrefeceu’ as expectativas daqueles que fazem da Páscoa uma espécie de pré-época balnear. Entre locais e turistas, onde também se incluem os muitos estudantes universitários que por estes dias regressam à Região para ‘matar’ saudades da família e do invejável clima insular, têm sido às dezenas e mesmo centenas, aqueles que nos últimos dias têm colorido as praias, especialmente aquelas que melhores condições proporcionam nesta altura do ano.

Ontem foi mais um dia onde muitos aproveitaram o tempo soalheiro para passar parte do tempo à beira-mar. Uns apenas para se estenderem ao sol, aproveitando o calorzinho do ‘astro rei’ para começar a bronzear o corpo, outros, os mais afoitos, aproveitaram o apelo do sol para refrescar o corpo com banhos de mar. Foi o que se viu nos espaços baleares mais tradicionais da ‘capital’, como o Complexo Balnear do Lido e a Praia Formosa. Mas também fora do Funchal, as atractivas praias de areia da Calheta e de Machico, e como não podia deixar de ser, o irresistível areal do Porto Santo, também registaram significativo movimento de banhistas. Ainda assim as praias mais concorridas terão sido as do Funchal e da parte Leste da Madeira, por estarem localizadas nas áreas geográficas onde o sol mais brilhou este sábado. Além do maior número de horas de exposição solar, o Funchal foi também o local da Região que mais aqueceu ontem, ultrapassando os 23 graus na estação do IPMA no Lido.