Partiu um herói americano

O senador republicano norte-americano John McCain morreu no sábado, vítima de um cancro no cérebro, um dia depois da sua família ter anunciado que tinha decidido parar com o tratamento da doença.

O herói de guerra, candidato às eleições dos EUA contra Barack Obama, morreu aos 81 anos. “O senador John Sidney McCain III faleceu às 16:48 do dia 25 de Agosto de 2018. A sua mulher Cindy...