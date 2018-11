Partidos querem mais Educação

Apostar fortemente na Educação é um dos pontos transversais das propostas defendidas pelos vários partidos madeirenses para o próximo ano. Ontem, segundo dia de audições sobre o Orçamento Regional, foi a vez do Vice-Presidente do Governo Regional ouvir as posições dos grupos parlamentares do PCP, do JPP, do PS e do PSD. O alívio da carga fiscal, tanto para as famílias, como para...