Partidos estarão a estudar ferry ano inteiro

É por temer que a linha ferry entre o Funchal/Portimão/Las Palmas fique a ‘navegar’, ou seja, não avance em 2019, que Paulo Melich Farinha diz que haverá uma “despedida” esta quarta-feira na Pontinha quando forem 17h30 no sentido de contrariar esta possibilidade. No entanto, durante o diálogo com o DIÁRIO o administrador da plataforma Cruise Ferry-Madeira revela dispor de “informações”,...