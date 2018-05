Neste Dia Europeu dos Parques Naturais, há um destaque obrigatório para o Parque Natural da Madeira (PNM), criado em 1982, por Decreto Legislativo Regional, visando a salvaguarda de um imenso património natural que constitui uma relíquia a nível mundial, bem como a preservação de áreas humanizadas de elevada qualidade paisagística.

Abordada pelo DIÁRIO, a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais (SRARN), fez questão de frisar que o PNM é uma área protegida que abrange cerca de 2/3 do território da Madeira, o que equivale a 67% da sua superfície. “Envolve todos os concelhos, desde o extremo Este ao Oeste, apresentando maior expressão no Centro e na costa Norte da ilha”.

Esta área protegida possui “elevados valores naturais” que constituem uma relíquia a nível mundial e que incluem algumas espécies em risco de extinção. Contempla zonas com diferentes estatutos de protecção, desde o mais elevado, que corresponde às reservas totais e parciais, até ao mais baixo, a zona de transição, que se estende por toda a periferia, assumindo a função de ‘tampão’, isto é, absorve os impactos das intervenções humanas. O PNM e inclui, igualmente, zonas de paisagem protegida, que apresentam panoramas naturais, semi-naturais e humanizados de “grande valor estético, resultado de uma intervenção harmoniosa do Homem com o Ambiente”.

De todo o património natural incluído nesta área protegida destaca-se a Floresta Laurissilva reconhecida como Património Mundial Natural da UNESCO, o Maciço Montanhoso Central (Ocidental e Oriental) e a Ponta de São Lourenço.

A SRARN sublinha, também, que a riqueza existente no seio do PNM não se restringe unicamente aos valores naturais, mas inclui, igualmente, os valores culturais. “O elevado património construído apresenta, para além das casas, os terreiros com bancos construídos junto aos muros, as latadas, as adegas, os moinhos de água, os tanques de pedra e os palheiros agrícolas onde se guarda o gado. O povoamento é geralmente disperso, com as casas isoladas, perpendiculares aos caminhos e viradas para o mar, mas também existem os pequenos aglomerados, em torno das igrejas ou das capelas.”

Neste dia dedicado aos Parques Naturais, a Secretaria do Ambiente destaca, também, o Parque Natural Marinho do Cabo Girão, que foi criado em 2016, enquadrado na Área Protegida do Cabo Girão, sendo esta área marinha, assim como a parte costeira e as arribas do Cabo Girão, possuidora de um “valor natural e cénico extremamente elevado”. A singularidade, qualidade e diversidade dos valores presentes conferem ao local um “grande valor turístico e cultural”, sendo um dos espaços naturais privilegiados da Região, com forte potencial de atracção de visitantes.