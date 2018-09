Parque de Santa Catarina encheu para o concerto de Mariza

Pouco passava das 22 horas quando Mariza subiu ao palco do Festival MEO Sons do Mar, no Parque de Santa Catarina. A primeira música a ser cantada foi ‘É Mentira’ e logo os aplausos não se fizeram esperar. Foram muitas as pessoas que ontem estiveram no Parque de Santa Catarina para ouvir e ver a fadista em palco. Uma plateia de todas as idades que não arredou pé enquanto Mariza cantava...