Parque de ‘mãos no ar’

A partir das 14h30 deste sábado, dia 2 de Junho, as portas do Parque de Santa Catarina, no Funchal, abrem-se para receber o muito aguardado concerto da Banda do Panda.

Uma iniciativa promovida pelo DIÁRIO e pela Câmara Municipal do Funchal, com o apoio da NOS Madeira e da Empresa de Cervejas da Madeira, no âmbito das comemorações do Dia da Criança.

O evento tem entrada gratuita, prevendo-se por isso casa cheia. Cerca de cinco mil vozes irão unir-se para cantar ‘O Meu Amigo Panda’, ‘Põe as Mãos no Ar’, ‘À Volta do Mundo’, ‘Salta, Salta Sem Parar’, entre outros ‘hits’ do canal infanto-juvenil.

Mas antes do Pocoyo, a Masha e o Urso subirem ao palco juntamente com o Panda, às 16 horas, não faltaram actividades no recinto para entreter os mais pequenos. Da moldagem de balões às pinturas faciais, sem esquecer os divertidos insufláveis.

Para a vereadora Madalena Nunes, a iniciativa consiste em mais um investimento da Câmara Municipal do Funchal nas crianças, que tenta “promover, desde pequeninos, esta atracção pela cultura”, através de um espectáculo que transmite valores como “a paz, a amizade, a alegria e o saber viver´”. Já Carlos Perneta, director de Marketing do DIÁRIO, espera um “parque cheio de crianças a vibrar, nesta altura em que se comemora o Dia da Criança”.