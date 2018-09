A Assembleia da República aprovou, na sexta-feira, um voto de condenação do CDS-PP pela detenção de cidadãos nacionais e lusodescendentes na Venezuela e um do PSD de “solidariedade incondicional” com esta comunidade.

Pelo contrário, foi rejeitado um voto do PCP de “condenação da campanha de desestabilização e de ameaças contra a Venezuela e em defesa dos interesses da comunidade...