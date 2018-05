Parecer do CES inclui reivindicações da Região

O Conselho Económico e Social de Portugal (CES) considera “manifestamente escasso” o desenvolvimento dado à “implementação do princípio da subsidariedade relativamente às regiões autónomas”. No âmbito da ‘modernização do Estado’, o CES entende que não têm sido transferidas todas as competências para as autarquias e regiões.

Este é uma das conclusões da análise feita pelo CES à versa final do Plano Nacional de Reformas 2018, um documento elaborado pelo Governo da República e que integra as medidas de coordenação das políticas económicas da ‘Zona Euro’ da União Europeia.

O CES pronunciou-se sobre este plano semestral, nas suas reuniões de Abril e integrou algumas propostas do representante da Madeira. Francisco Santos, ex-secretário regional da Educação e presidente do Gabinete de Estudos do PSD, integra o Conselho Económico e Social e conseguiu incluir no parecer referências directas às regiões autónomas.

No capítulo de ‘Promoção da Inovação na Economia Portuguesa’, o CES detecta “riscos significativos de aproveitamento das oportunidades disponibilizadas”, dadas as dificuldades de acesso da maioria dos potenciais beneficiários aos programas. É defendida uma discriminação positiva nas partes do território nacional menos desenvolvidas.

Foi neste ponto que Francisco Santos conseguiu ver aprovada a inclusão da recomendação de “enquadrar eficazmente os sobrecustos decorrentes dos constrangimentos estruturais enfrentados pelas economias das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, potenciando assim a sua capacidade competitiva em mercados mais amplos”.

Continuidade territorial

No capítulo da ‘Valorização do Território’, o parecer do CES refere os problemas das regiões autónomas, devido à insularidade e reduzida população o que contribui para constrangimentos estruturais.

“O CES assinala de forma prioritária os efeitos que as limitações de meios financeiros e logísticos têm sobre a existência e funcionamento das instituições, unidades e valências hospitalares de saúde em ambas as regiões, penalizando as condições de acesso a este tipo de bens e serviços essenciais”, refere o parecer do conselho, por propostas de Francisco Santos.

Num momento político em que se discute o financiamento do novo hospital da Madeira e outros apoios da República, como a revisão do subsídio de mobilidade, o parecer deste órgão consultivo do governo central defende uma maior aproximação entre os executivos regionais e Lisboa.

“O CES recomenda que se aprofunde a procura de soluções entre os governos regionais e o governo da República, designadamente por via da mitigação dos factores que condicionam a aplicação dos princípios da continuidade territorial e da não discriminação decorrente do local de residência e a adequada compensação dos sobrecustos estruturais a que estes territórios - com estatuto de regiões ultraperiféricas - se encontram sujeitos, nomeadamente logísticos e de transporte de pessoas, mercadores e bens e de transmissão de dados”.

Uma frase longa que resume grande parte das reivindicações da Região junto do governo central.

Proposta sobre Cultura rejeitada

Das várias propostas de Francisco Santos, apenas uma não foi integrada nas conclusões - teve 17 votos contra, 12 a favor e 13 abstenções - relativas ao pilar temático ‘Reforço da Coesão e da Igualdade Social’.

O representante da Madeira pretende que, tendo por base o papel central da Cultura na educação e coesão social, fosse recomendada a implementação de medidas para garantir o “enquadramento dos custos de difusão” em todo o território nacional.