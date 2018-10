A poesia não brota de qualquer maneira e no caso de José Agostinho Baptista reuniram-se as condições. Viveu uma infância intermitente no Faial, numa casa que tinha livros e começou a ler todos os livros que havia, sem qualquer critério. “Eu bebia literatura, eu bebia livros.” Desse embriagamento surgiu a necessidade de escrevinhar.

“O que é que eu tinha para fazer no Faial, era...