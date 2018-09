Pode o Marítimo surpreender o Sporting em Alvalade, esta noite, em jogo inserido na 6ª jornada da I Liga? A última vez que o Sporting se deixou surpreender na sua casa pelos verde-rubros aconteceu a 10 de Fevereiro de 2013, já lá vão mais de cinco anos, quando então a formação orientada por Pedro Martins venceu por 1-0, com um golo do sul-coreano Suk. De resto, em 38 jogos no estádio...