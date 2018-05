Para a Rússia, marchar!

O estreante central benfiquista Rúben Dias é a principal novidade na lista dos 23 eleitos de Portugal para a fase final do Mundial’2018, que não inclui o ‘herói’ Éder nem Nani.

Autor do golo que deu a vitória na final do Europeu de 2016, Éder foi um dos preteridos do seleccionador luso, Fernando Santos, em relação à lista de pré-seleccionados, tal como Nani, que conta 112 jogos e 24 pela selecção ‘AA’, que resultou numa decisão muito difícil assinalou o seleccionador:

“Foi tão difícil aqui como foi o no Euro’2016. Definir 50 jogadores, que é o que observamos ao longo da época, é mais fácil. Depois quando vamos começando a cortar, a filtrar, obviamente torna-se mais difícil. À semelhança do que aconteceu em 2016, deu-me muitas dores de cabeça. As últimas duas semanas foram de trabalho intenso, terminou há duas horas que foi quando finalizámos a convocatória. Tomámos a decisão baseada no sistema de jogo, na filosofia, enquadramos os jogadores para jogar a competição em que vamos participar, muitíssimo rápida, jogos constantes... A dificuldade passa também por aí. Como profissional tomo as minhas decisões, não agradarei a todos, seria mais fácil se pudesse alargar essas decisões. No aspecto humano custa-me muito deixar de fora todos os que participaram no Europeu e que ainda estão no activo, como é o caso do Vieirinha, Eliseu, Rafa, Nani, André Gomes, Éder, Renato... Jogadores, alguns que figuraram nos 35 pré-convocados e outros não figuraram”.

Fernando Santos também abordou Alcochete: “Não há nenhum português que não tenha assistido de forma incrédula a tudo o que aconteceu.”