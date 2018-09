Para a eternidade

Momento histórico no futebol madeirense. A Gala da Associação de Futebol da Madeira distinguiu ontem os Melhores do Centenário, recheados de nomes inesquecíveis, provenientes de diferentes gerações. Dois anos depois do lançamento desta iniciativa, o Centro de Congressos do Casino da Madeira juntou ilustres do nosso futebol e respectivos familiares, numa cerimónia marcada por homenagens,...