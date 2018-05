Panda volta ao Funchal e traz os amigos

Gosta do Panda? O seu filho(a) vibra com Pocoyo, com a Masha e com o Urso? Então é bom que leia até ao fim e reserve na agenda. A Banda do Panda chega à Região no dia 2 de Junho para assinalar o Dia da Criança no Parque Santa Catarina. Será um concerto inédito, promete a organização, em que estarão em palco as figuras mais conhecidas do panorama da animação infantil. Tudo para poderem cantar os êxitos musicais do canal infanto-juvenil como ‘O Meu Amigo Panda’, ‘Põe as Mãos no Ar’, ‘À Volta do Mundo’, ‘Salta, Salta Sem Parar’, entre muitas outras. E melhor, será um espectáculo com entrada livre.

As portas abrem às 14h30, e o concerto da Banda do Panda, uma produção da autoria da Lemon Live Entertaiment, numa iniciativa promovida pelo DIÁRIO e pela Câmara Municipal do Funchal, tem horário previsto para as 16 horas e com um programa repleto de actividades.

Este espectáculo contempla os maiores ‘hits’ da banda mais acarinhada pelas crianças portuguesas que vibraram com o festival em 2017 onde marcaram presença mais de 60 mil fãs.

Por falar em festival, após as confirmações de Super Wings e da Masha e o Urso, o canal líder de audiências que há muito faz as delícias dos mais jovens, já anunciou mais uma personagem que promete levar os miúdos à loucura. Directamente do mundo selvagem de Madagáscar chega Rei Juliano, o lémure mais conhecido da televisão.

Este concerto, que já percorreu o país, contará com personagens conhecidas e muito acarinhadas pelos mais novos, como Kinkas, Crocas, Juba e Riscas, além do próprio Panda. No palco, o leão Juba, nas teclas, o canguru Kinkas com o seu pandeiro, o crocodilo Crocas, na bateria, a zebra Riscas, ao saxofone, e o sempre enérgico Panda, na guitarra, vão animar a pequenada ao ritmo dos sucessos musicais do quinteto.

No Parque de Santa Catarina haverá, como vem sendo hábito, insufláveis, pinturas faciais e modelagem de balões, sobretudo nos momentos que antecedem o espectáculo. O recinto contará, também, com vários espaços de restauração.

A Câmara Municipal do Funchal viabiliza, tal como sendo costume, a todas as crianças do concelho, e não só, uma comemoração gratuita e de grande qualidade.

De resto, a organização recorda que o Funchal foi considerado ‘Cidade Amiga das Crianças’ em 2017, pela UNICEF, um reconhecimento que surge na sequência de políticas municipais dirigidas às crianças nos últimos anos.