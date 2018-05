Panda vai à Ribeira Brava na ‘Semana da Criança’

A Câmara da Ribeira Brava está a promover a ‘Semana da Criança’ com actividades nas diversas escolas do concelho. A festa termina com actuação da Banda do Panda e a presença das mascotes Pocoyo, Masha e Urso, no próximo dia 3 de Junho.

Uma parceria entre a autarquia e o Diário de Notícias, que promete trazer milhares de crianças e pais à frente mar da vila, onde está montada uma tenda gigante para melhor acolher os visitantes do evento.

Ricardo Nascimento destaca que esta foi uma medida da autarquia visto que “no ano anterior esteve um dia de imenso sol” e dada a “adesão ao evento que na altura se registou”. Para o presidente da Câmara esta é “mais uma aposta da autarquia para atrair visitantes e potenciar o comércio local, ao mesmo tempo que oferece uma oportunidade lúdica às nossas crianças, numa actividade descentralizada”.

O autarca realça ainda o conjunto de actividades que irão decorrer ao longo desta semana afirmando que é “uma mais-valia para as crianças do concelho, visto que aumenta o seu leque de experiências e aprendizagens por meio de actividades lúdicas”.

As actividades alusivas à semana da criança começaram já hoje, com actividades desenvolvidas nas escolas, tais como: Muay-Tay, Sepna, Yoga, demonstrações da Brigada Cinotécnica da PSP ou a Sepna da GNR, entre outras.

No dia 1 de Junho, dia da criança, os alunos irão concentrar-se no Pavilhão Luís Mendes para mais um dia de muita animação, com ‘Vanusca e as amigas da pequenada’, Dr. Why, Sessões de Zumba entre outras actividades. E.F.