Panda, Mercado Quinhentista, festas, concertos e filmes no Roteiro de 31 de Maio a 2 de Junho

QUINTA-FEIRA

A 44.ª Feira do Livro do Funchal prossegue até domingo, na Avenida Arriaga, com actividades diárias, lançamentos de livros, conversas com escritores e muito mais.

Estreiam nos cinemas do Funchal a película de animação ‘Príncipe Bué Encantado’, o filme português ‘Cabaret Maxime’ e a comédia ‘Sou Sexy, Eu Sei’.

Arranca a 1.ª edição do Festival Fins de Tarde, no Café Fortaleza, pelas 19 horas, com o concerto de Diana Duarte que apresentará o seu projecto de jazz em nome próprio.

Restaurante Bahia do Casino da Madeira acolhe, pelas 20 horas, o novo jantar-espectáculo ‘Around The World’ com Vânia Fernandes e Miguel Pires.

SEXTA-FEIRA

O Aquaparque, em Santa Cruz, abre oficialmente as portas, com novidades a vários níveis.

Começa o Mercado Quinhentista em Machico, com actividades diárias e nocturnas até domingo.

Barreirinha Bar Café apresenta, a partir das 18h30, ‘Road to Tender Shore’, uma ‘matiné’ de apresentação do evento do dia 16 de Junho. No BBC actuam Nelson Caires e Ivanhelio na cabina de som, acompanhados por Mário Lopes nas projecções visuais.

Prossegue a 1.ª edição do Festival Fins de Tarde, no Café Fortaleza, pelas 19 horas, desta vez com o concerto da Orquestra de Ponteado da Madeira.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, acolhe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr Why Madeira’, seguindo-se karaoke.

Discoteca Copacabana propõe ‘Ladies Fever’, com o DJ Luís Gonçalves. No Garden estará Michael C.

SÁBADO

A equipa de animação da FLOW apresenta novo espectáculo de teatro infantil ‘Quantos-Queres?’, com sessões às 11 e 16 horas, no auditório do Museu Casa da Luz, para assinalar o Dia Mundial da Criança.

O parque de Santa Catarina recebe o aguardado concerto da Banda do Panda, que este ano traz o Pocoyo e a Masha e o Urso, para cantar os êxitos musicais do canal infanto-juvenil como ‘O Meu Amigo Panda’, ‘Põe as Mãos no Ar’, ‘À Volta do Mundo’, ‘Salta, Salta Sem Parar’, entre muitas outras. Num espectáculo de entrada livre, as portas abrem às 14h30, e o concerto da Banda do Panda, uma produção da autoria da Lemon Live Entertaiment, numa iniciativa promovida pelo DIÁRIO e pela Câmara Municipal do Funchal, tem horário previsto para as 16 horas com um programa repleto de actividades, no Parque de Santa Catarina. De referir que, as actividades do concelho da Ribeira Brava, para assinalar o Dia da Criança terminam domingo, às 11 horas, com o concerto da Banda do Panda.

‘Prazer em conhecer, Baltazar’, às 15 horas, no Teatro Municipal, com criação e interpretação de Catarina Claro e João Pedro Ramos, e produção da Casa Invisível – Associação Cultural.

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se em concerto, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, Funchal. O evento musical conta com o solista Vesko Eschkenazy (violinista), concertino da Royal Concertgebouw Orchestra de Amesterdão. A OCM será dirigida pelo maestro convidado norueguês Vegard Nilsen.

A Associação Teatro Experimental do Funchal (ATEF) apresenta o Oficina Versus Teatro em ‘O Outro Lado Dos Pássaros’, a partir de vários autores, com dramaturgia e encenação de Ester Vieira. Para ver às 21 horas, no Cine-Teatro de Santo António.

O filme ‘Na Síria’ é exibido às 21 horas, nos cinemas NOS do Fórum Madeira, no âmbito dos MFF Screenings.

O jovem cantor madeirense Pedro Garcia, que dá a voz a êxitos como ‘Perde as Manias’ e ‘Ser Feliz’, é o convidado musical da Cantina El Mexicano, Funchal.

Primeira de duas noites do evento Madeira Fashion Weekend 2018, na Praça CR7 do Pestana CR7 Funchal, com a participação de dezena e meia de modelos internacionais, entre outros, que vão desfilar criações de uma dezena de estilistas estrangeiros, casos de Chirawan Lewis, Holy Berrie e Ivana Haan, e ainda portugueses, entre os quais, os criadores madeirenses Hugo Santos, Helena Pessanha, João Pedro e Joana Mendonça. O cantores Iran Costa e Daduh King vão também marcar presença, assim como o grupo Dance Flavourz (finalista do ‘Britain’s Got Talent’). Sábado há festa no terraço do hotel, animada pelo DJ Paulo P.

O Barreirinha Bar Café recebe o concerto, pelas 23 horas, da dupla Bárbara Eugênia e Tatá Aeroplano, vindos do Brasil para a apresentação do seu novo disco pela Europa, intitulado ‘Vida Ventureira’. Antes, pelas 18h30, Pedro Carvalheira estará na cabina de som.

O Funchal Pride organiza, em parceria com o Living Room, uma noite de dança especialmente ‘queer’ para festejar o mês do orgulho: Junho. A selecção musical será do DJ Michael Yang e haverá actuação de Bethan Woodward que realizará um ‘hula hoop show’.

Oxy e Nelson Caires estarão na cabina de som das Vespas, em mais uma noite de ‘Fusion’.

Discoteca Copacabana apresenta a festa ‘I Love Baile Funk’, uma dos eventos com mais sucesso em Portugal neste momento, “onde a música brasileira da mais brega à mais cool se juntam e fazem de uma noite simples uma memória digna do calçadão”. Haverá distribuição de brindes ‘I Love Baile Funk’. Estarão presentes André Henriques (RFM), em formato ‘DJ set’, e Paulo Silver que irá actuar como mestre-de-cerimónias. No Garden estará o DJ Mister Teaser, que vem da cidade do Porto.