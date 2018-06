Panda deu vida à Ribeira Brava

“O Panda é fixe”, diz a letra da canção e as crianças e seus pais tanto concordam que ontem aproveitaram a passagem do espectáculo pela frente mar da Ribeira Brava para desfrutar de um momento em família promovido pelo DIÁRIO em parceira com a Câmara Municipal, que investiu cerca de 13 mil euros para levar o Concerto do Panda a Oeste do Funchal.

“Salta, salta sem parar” colocou fim a quase uma hora e meia de música e animação com os 20 minutos de intervalo pelo meio. A viagem foi animada ainda por outras 12 canções bem conhecidas que desfilaram repetindo o espectáculo que no sábado lotou o Parque de Santa Catarina com cerca de seis mil pessoas, revelou a organização. Na Ribeira Brava o espaço não era fechado e as pessoas foram-se colocando em frente ao palco e nas laterais, aproveitando sobretudo a sombra proporcionada pela nova tenda que este ano foi colocada no recinto, precisamente para proporcionar mais conforto, assim como a natural dos prédios. Mesmo os que ficaram ao sol, não arredaram pé num concerto participado.

Ricardo Nascimento explicou que investiu para homenagear todas as crianças e as famílias, integrando este espectáculo gratuito na programação do concelho alusiva ao Dia da Criança, e também porque como presidente da autarquia está desperto para o contributo que eventos como este têm no tecido económico local. “Temos consciência do dinamismo que derrama aqui na economia da Ribeira Brava”, disse. “Temos aqui as nossas crianças do concelho, mas temos aqui pessoas dos quatro cantos da ilha”.

A tenda foi uma negociação para dois eventos, para o Encontro de Bandas que já se realizou e para o concerto da Banda do Panda. No espectáculo foram investidos cerca de 11.000 euros. Com o som, Ricardo Nascimento contabiliza entre 13.000 a 14.000 euros para levar o Panda até à sua terra. “Já no ano passado o ‘feedback’ foi tão bom que dissemos que este ano íamos repetir”.

Além do Panda e da banda, formada pelo Crocas, Kikas, Riscas e Juba, também os bonecos Ellie, Pato, Pocoyo, Masha e Urso juntaram-se à festa este ano. O espectáculo começou com ‘Todos a Voar’, tendo depois passado para ‘És o Camisola 10’, com referência directa à Selecção Portuguesa de Futebol e ao Mundial que começa no dia 15. ‘O Dia Mais Feliz’, ‘Do, Ré, Mi...’ e ‘Põe as Mãos no ar’ foram outras das várias ouvidas ao longo do final da manhã. ‘Panda e a Amizade’, o hino de 2018, passou pelo recinto.

Os fãs eram sobretudo os pequenitos. Houve excepções. “Viemos pelos miúdos e por mim também, que gosto de ver”, confessou uma das mães. “Eu estou habituada a ver o dia inteiro o Canal Panda em casa, habituei-me”. Catarina Pereira tem 25 anos e dois meninos, um de um ano e outro de dois. Deslocou-se desde Santa Cruz só para ver o espectáculo. “Vale a pena”, garantiu. “Este ano está melhor com a tenda, mas ainda não está uma tenda... devia ser maior”, sugeriu, admitindo que ainda assim prefere o Parque de Santa Catarina porque tem relva e é em anfiteatro.

Maria escondeu-se, tímida, com vergonha de falar para a reportagem enquanto a mãe, Cristina Freitas contou que já tinham estado na Ribeira Brava no ano passado e ontem voltaram. “Eu gosto muito dos Caricas, tenho pena que não tenham vindo”, confessou. Atenta aos conteúdos, prefere o espectáculo com os outros amigos do Panda. “É mais variado, as músicas, e é mais interactivo porque em vez dos personagens temos mesmo as pessoas reais”. Já para Maria, a festa está sempre assegurada. “Para ela não faz muita diferença os Caricas terem vindo ou não, ela gosta sempre”.

Dinarte Gomes veio de São Jorge, pela primeira vez e por causa dos miúdos, uma razão comum a quase todos os que ali estavam a assistir. “Vimos o reclame e viemos”, contou o pai, explicando que os dois filhos, Daniel e Duarte, de três e quatro anos, são fãs. “Agora já só temos um canal em casa”, disse a rir-se.

Por ser gratuito, por viver perto e porque foi pai recentemente, de gémeos, rui Fernandes não ficou em casa. “Apesar de eles serem pequeninos, ainda não ligarem muito, é sempre uma festa para toda a gente”. Este ribeira-bravense sugere uma mudança do local para o espectáculo. “O espaço não foi o melhor, apesar de ser aqui no centro”.

Debaixo do sol, Cláudia Pontes não desmobilizou. “Por elas eu vou ficar até ao fim”, disse no intervalo. “Quando é por eles, a gente faz tudo”, confessou esta mãe de Santo António, contando que foi à Ribeira Brava para dar oportunidade às crianças de verem o desenho animado que estão habituadas a ver diariamente na televisão. Já foi três vezes ao Parque de Santa Catarina, na Ribeira Brava foi uma estreia. “Lá em baixo é maior, tem mais espaço. Mas também está bonzinho aqui”.

Carlos Pestana estava sentado mais distante, aproveitando com a filha a manhã de domingo. Já tinha estado junto ao palco e estava junto ao parque infantil. Dorisa sabe porque é fã do Panda. “Porque ele é fofinho, lindo e faz muitas brincadeiras”, respondeu. “Acompanhamos sempre, quando o Panda vem cá. É o dia de folga que eu tenho, faz parte do dia-a-dia acompanhar as crianças e dar um passeio, vir à vila beber um cafezinho e distrair”, acrescentou o pai, reconhecendo a importância deste investimento. “Traz bastante movimento aos negócios”.

Que o diga Duarte Fernandes, que não tinha mãos a medir. “Vêm mais pessoas ao concelho, pessoas que não paravam e começam a conhecer e a falar mais do concelho. É bom para nós e é bom para todos”, disse o empresário, acrescentando que não é só o Panda, mas todas as festas em geral que de alguma forma acabam por voltar a colocar a Ribeira Brava no mapa. “O que o concelho precisa é de coisas destas, coisas novas, cada vez mais festas, mais iniciativas”, pediu o dono do bar ‘O Caixote’.