Panda bateu recorde no Parque

Foi uma verdadeira enchente a que se registou ontem durante a tarde no Parque de Santa Catarina com a organização a ver-se obrigada em determinado momento a fechar as portas para conter a entrada de mais famílias, que se deslocaram ao local para assistir ao espectáculo de acesso gratuito promovido pelo DIÁRIO em parceria com a Câmara Municipal do Funchal. Este foi o Festival do Panda na Madeira mais concorrido de sempre e não escapou a algumas críticas pelo encerramento das portas e também pelo intervalo de 20 minutos, que desmobilizou. Foi precisamente nesta parte que várias optaram por ir embora, tendo então novamente os portões sido abertos para que outros pudessem entrar. A organização pediu compreensão, explicando que a segurança vem primeiro.

Ontem durante a tarde não havia números disponíveis sobre o número de acessos e a própria organização ia esperar pelo relatório de segurança no final mas não restam dúvidas de que nunca o Parque de Santa Catarina contou com tantas crianças. As famílias foram chegando ao longo da tarde, ocupando o relvado e as zonas circundantes, tendo até algumas das que não conseguiram entrar subido aos jardins junto à Avenida do Infante para assistir do lado de fora do gradeamento.

Carlos Perneta destacou a grande festa que encheu o Parque com ainda mais gente do que no ano passado. “A determinado momento, já depois das 4 horas tivemos que encerrar o Parque por razões de segurança, tivemos de fazer um tampão, isso estava previsto no plano de emergência”, disse. O director de marketing do DIÁRIO explicou que a medida tem a ver com a lotação do espaço e com o dispositivo de segurança contratado. De acordo com o produtor, estavam no recinto 12 seguranças, tendo depois sido reforçado depois com agentes da PSP.

A festa começou morna e sob um céu nublado até à chegada do sol e do intervalo. Os 20 minutos de pausa não foram entendidos por alguns pais, que preferiram ir embora. “Elas já estão saturadas, não deviam fazer intervalo”, queixou-se uma das mães que abandonava o recinto depois de assistir apenas à primeira metade. Carlos Perneta diz que é necessário, os actores que encarnam os bonecos dentro dos fatos precisam de se refrescar. “Estamos aqui num parque com sol, com muito calor e humidade, e isto acontece em todos os espectáculos pelo país, são sempre 20 minutos de descanso. Se não, os actores não aguentam o espectáculo de uma hora inteira”. Normalmente explica, esse período serve para as famílias hidratarem as crianças, para irem brincar, para comprar comida.

Mais casas de banho e mais sensibilidade por parte dos adultos, para se manterem sentados, foram pedidos ouvidos pelo DIÁRIO num passeio pelo recinto. E não foi fácil a viagem de um lado ao outro, com o relvado lotado com crianças e adultos e com filas também junto ao insuflável e à tenda das pinturas faciais. Com três crianças pequeninas a seu cargo, Joana Nunes confessou que é difícil estar parada no recinto. “É uma iniciativa maravilhosa. Os miúdos todos conhecem o Panda, a Masha e o Urso e todos estes bonecos animados que passam na televisão e ficam encantados. Os pais acabam por viver a mesma coisa, com a mesma intensidade e até brigam aqui pelos espaços. É uma boa iniciativa, devia haver mais vezes ao ano”.

Pedro Abreu está fora da faixa etária dos fãs do Panda. “Isto não tem idade”, garantiu, sentado num banco do jardim. “Vim para que a minha neta assista, que ela gosta imenso do Panda e os adultos também gostam de conviver”. Este avô veio com a mulher, com a filha, a neta e uma cunhada. “É um programa para a família. Gratuito e com um banco, é a melhor coisa”, disse a rir-se. Sobre o protagonista do espectáculo, confessa que foi um amor forçado. “Sou obrigado a gostar, de há dois anos e meio para cá. A minha neta não me deixa ligar outro canal”.

Manter as crianças entretidas, colocar a conversa em dia, ou simplesmente descansar, cada um dos adultos iam ocupando o tempo até o início do espectáculo da melhor forma. Daniel Silva estava deitado. Foi o primeiro espectáculo do Panda para este homem. “Já é grandinho, já gosta das músicas do Panda”, disse apontando para Afonso, o seu menino. O facto de ser gratuito faz a diferença na vida deste canicense e também por isso a enchente não o surpreendeu. “20 euros já é dispendioso. Assim, nós podemos vir e desfrutar disto com ele. Ele gosta e é bom para nós”.

Leonor Vieira é uma das fãs da estrela da tarde. “Eu gosto da banda do Panda”, disse com a sua voz infantil, revelando que foi “a mamã e a tia” quem a tinha trazido, “uma prenda” pelo bom comportamento. “Já no ano passado vim e estava bastante gente”, contou a mãe, Rosana Barros, bem colocada para assistir ao espectáculo. “É uma boa iniciativa e eles também aproveitam para ver o que vêem na televisão”.

“Vim ver o Panda”, disse também uma outra voz mais ou menos da mesma idade. Era a de Beatriz Pinto, fã dos desenhos animados e particularmente da canção ‘O Panda Manda’. “Esta é a primeira vez que eu venho ver”, contou.

Entre as inúmeras crianças e vários adultos, estavam alguns adolescentes. Henrique, de 15 anos, era um deles. Veio com o irmão e a mãe e à pergunta se estava por gosto, respondeu “Mais ou menos”. Quando era criança também gostava do Panda, hoje acha “engraçado”. “Venho porque o pequenino gosta e agora ele é quem manda em casa”, confessou a mãe dos dois, Andreia Freitas.

Ana Cristina era uma mãe abandonada por momentos. “Foram à procura dos balões”. Os balões foram um verdadeiro sucesso, assim como uns dispositivos para fazer bolas de sabão que coloriram o recinto. Contou que vem pela animação para as crianças, sente que faz falta. “Ao vivo é outra coisa”.

A festa também ajudou ao negócio de Luís Filipe. “É o nosso primeiro ano mas está a superar a expectativa”, confessou, elogiando a organização.

O Panda faz sucesso em todo o país e ontem veio numa versão mais desportiva, a condizer com o Mundial de Futebol que está à porta. Além dos seus amigos habituais, o Crocas, a Kikas, a Riscas e o Juba, dançou e cantou ao lado do Pocoyo, da Ellie, do Pato, da Masha e do Urso, que também integram o formato criado pela Lemon Entertainment. Hoje o espectáculo está na Frente Mar da Ribeira Brava, a partir das 11 horas.