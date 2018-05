Pancadaria fere três no Funchal

Uma cena de troca de agressões, na Avenida do Mar, na madrugada de sábado, provocou ferimentos em três pessoas, que tiveram que ser transportadas ao hospital.

A ‘pancadaria’ aconteceu por volta das 4h15, junto aos bares localizados no Largo da Fonte, na Avenida do Mar, no Funchal.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados ao local, na sequência destes desacatos.

Segundo foi possível apurar, pelo menos três pessoas foram transportadas ao hospital.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal socorreram um homem e os Bombeiros Voluntários Madeirenses transportaram um homem e uma mulher. Embora não seja possível aferir com exactidão a gravidade dos ferimentos, as vítimas apresentavam apenas algumas escoriações. A.D.F.