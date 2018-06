Duas mulheres envolveram-se numa pancadaria, na madrugada de ontem, e tiveram de ser transportadas ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. O caso ocorreu pouco depois da meia-noite, no Curral das Freiras. Ambas as vítimas apresentavam escoriações no corpo e foram assistidas pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos. A.F.