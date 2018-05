‘Palavras Sentidas’ em Câmara de Lobos

No próximo dia 5 de Maio, pelas 21 horas, e no dia 6 de Maio pelas 18h00, a Oficina de Teatro Clube PT, apresenta na Casa da Cultura de Câmara de Lobos o seu mais recente trabalho intitulado “Palavras Sentidas”.

Com direcção artística a cargo de Zé Abreu, o espectáculo conta com o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos e tem entrada livre. Trata-se de uma performance poético-teatral que pretende valorizar e divulgar junto do público textos de autores do espaço lusófono onde pontuam nomes como Fernando Pessoa, José Régio, Florbela Espanca, José Craveirinha, António Gedeão, Adolfo Casais Monteiro e José Paulo Paes, entre outros.

Os diversos poemas entrecruzam-se no palco não só através da declamação, mas também utilizando o canto e a representação teatral que lhes serve de fio condutor.

Nesta produção, o grupo aposta na inovação, primando pela criatividade nos efeitos sonoros, plásticos e de luz, de forma a criar diversas ambiências e narrativas poéticas.

Pretende-se estimular a criatividade dos espectadores através de uma performance poética de teatro visual, utilizando a voz, o corpo, o som, a luz e a cor. Neste trabalho de palco, o grupo aposta numa nova vertente artística utilizando a poesia como instrumento de criação de um espectáculo aberto a toda a comunidade.

As interpretações estarão a cargo de Vítor Hugo, Inês Perdigão, Lucília Ferreira, Bernardete Vasconcelos, Ivone Flor, Óscar Fernandes, Maria Rita, Amarília Teixeira, Lídia Gonçalves, Elizabete Rosa, Hélder Almeida e Fernando Nunes. O cartaz foi criado por Paulo Góis e a Operação de luz está sob a responsabilidade de António Freitas.