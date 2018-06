Palavra de honra: EDUCAÇÃO/INSTRUÇÃO

EDUCAÇÃO/INSTRUÇÃO

INSTRUÇÃO: «65% da população (Madeira) com baixa escolaridade» (dnoticias.pt).

INSTRUÇÃO: ação de adquirir conhecimento. Suporte académico para aceder a determinado serviço.

Franca: crianças francesas e professores vão deixar de usar telemóvel na escola. O ministro da EDUCAÇÃO afirmou que «ninguém poderá encontrar o seu caminho num mundo tecnológico se não souber ler, escrever, contar, respeitar os outros e trabalhar em equipa». É uma “medida de desintoxicação”.

A palavra EDUCAÇÃO surgiu no Português padrão no séc. XVII. Deriva do latim: «educatio», que significa o processo de cultivar, educar.

A EDUCAÇÃO pode ser definida como sendo o processo de socialização dos indivíduos. Com a INSTRUÇÃO, a pessoa adquire EDUCAÇÃO, assimila e adquire conhecimentos. De acordo com o grau de sensibilização alcançado, esses valores podem durar toda a vida (ou não!...).

No geral, a EDUCAÇÃO, como um todo, engloba a aplicação de métodos de ensino que têm como objetivo assegurar a formação e o desenvolvimento pessoal e profissional de determinada pessoa, basicamente é o processo de ensinar e aprender.

A Escola, preferencialmente, é o lugar da INSTRUÇÃO.

EDUCAÇÃO empírica: resulta da ação dos outros e da própria pessoa sobre si, neste caso, através da experiência (boa ou não) da vida social.

«A EDUCAÇÃO é a base do desenvolvimento» (Ana Maria Diniz, Br.)

Encarregado de EDUCAÇÃO: responsável por determinado aluno, quando menor de idade.

EDUCAÇÃO permanente: aquela que continua ao longo da vida.

EDUCAÇÃO básica: dada pela família.

EDUCAÇÃO de adultos: no sentido de escolarização de adultos.

EDUCAÇÃO a distância: formação adquirida por via online.

Falta de EDUCAÇÃO: atitude comportamental que choca os outros.

EDUCAÇÃO à força: utilizada nos regimes opressores ou através de regras invioláveis.

EDUCAÇÃO física: disciplina escolar que visa promover as capacidades motoras e corporais.

EDUCAÇÃO moral: ensinamento centrado em regras de cariz religioso.

EDUCAÇÃO religiosa: formação centrada nos fundamentos de uma religião.

Ministério/Secretaria da EDUCAÇÃO: sistema cujo objetivo é a formação e INSTRUÇÃO dos cidadãos de modo a poderem alcançar uma melhor integração social, em particular, na profissão.

Pessoa com EDUCAÇÃO: indivíduo cujo comportamento sugere valoração dos outros.

EDUCAÇÃO sem INSTRUÇÃO: pessoa educado, mas sem escolaridade.

INSTRUÇÃO sem EDUCAÇÃO: pessoa com formação escolar, mas com atitudes reprováveis.

EDUCAÇÃO rodoviária: formação para os comportamentos cívicos de acordo com o Código da Estrada.

EDUCAÇÃO cívica: atitude de cada um perante os outros em sociedade.

Serviços que exigem INSTRUÇÃO, exemplos: Professor, Médico; Advogado; Arquiteto.

Serviços que não exigem INSTRUÇÃO afim, exemplos: político; limpeza; engomadeira; escritor.