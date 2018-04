Paixão e fervor a Cristo levam reza ao extremo

A fé não se mede. Não se quantifica. Não se vê. Não se toca. Simplesmente sente-se. Afirmam os católicos que “é uma virtude vertida na inteligência movida pela vontade livre de amar Deus”, uma entidade superior que guia os cristãos. Lendo as escrituras é o próprio Senhor que afirma: “Aquele que crer e for baptizado será salvo; aquele que não crer será condenado”. Talvez por esta, mas também por muitas outras razões, há quem siga letra por letra todos os rituais católicos. Alguns fazem-no com maior intensidade quando se aproxima a Semana Santa. Os mais fervorosos cumprem a abstinência, participam na Via Sacra e pedem a salvação e a entrada no reino dos Céus. E livrai-os das penas do inferno.

O DIÁRIO foi à procura de tradições religiosas e descobriu, na Ponta do Pargo, no chamado mundo rural, que a crença se mantém independentemente de se aproximar a Quaresma. Um grupo de religiosas cumpre todos os dias, às três da tarde, a reza do terço e dobram e até triplicam o rito sempre que alguém do sítio do Lombo, quase despovoado, é chamado a comparecer junto do Senhor. O mais novo tem 13 anos, todavia, inventa desculpas para enganar a mãe e os avós para não ter de ir à missa. “Mas Deus está vendo”, diz a avó.

À hora combinada, Maria Correia aguarda-nos no terreiro. Ouvem-se os pássaros a chilrear e o tilintar da água que corre levada abaixo. Além da religiosa não se vê viva alma nas redondezas. Nesse instante convida-nos a passar para a pequena sala com uma traça antiga mas rica em tradições e simplicidade.

Ao fundo, em cima de uma mesinha, estão meia dúzia de imagens. Parecem todas iguais. “São dez e são todas diferentes”, corrige o olhar indiscreto. “Foram oferecidas e vieram de Fátima”, observa de imediato, acreditando que por terem sido benzidas no Santuário, perto da Cova de Iria, as peças têm mais valor simbólico. Quiçá carregam uma auréola camuflada.

Do alto dos seus 74 anos confessa-nos ser do tempo em que ia descalça para a missa e percorria a calçada sem sinal de queixume. Ai se o fizesse. Teria logo uma reprimenda. Uma época onde não existia fartura, mas o estrito cumprimento da fé era uma obrigação elementar. “Não era como agora. Todos iam à missa. Hoje vão os idosos e alguns jovens”, compara o panorama.

Também “naquele tempo”, como geralmente começam a leitura dos evangelhos, relembra que a partir do meio-dia da quinta-feira “a roupa que estava a secar era retirada e não se podia varrer nem jogar às cartas até que o Nosso Senhor ressuscitasse no domingo”. “Hoje, ninguém liga a isso... a não ser os mais velhos”, recorda o extremo das tradições.

“Não é muita reza?”, perguntamos. “Muita? Sei lá!.. Quem não reza é pior, mas parece que quanto mais rezo mais as coisas me acontecem ao contrário”, responde-nos, colocando uma dose de acidez na frase e uma tristeza que lhe sai da alma. Fica-se a saber que fruto de algumas perdas de entes queridos, sobressai um desalento, quiçá: “A minha vida não tem corrido muito bem... e quanto mais rezo e peço, pior é”, lamenta desgostosa.

Desviamos o assunto: certamente na sexta-feira terá carne à mesa, não é assim? “Carneeee??? Na Sexta-feira Santa? Credo! Nesse dia não se come carne!”, repudia a questão. A tradição lá em casa é comer “bacalhau com grão de bico e semilhas”, traça o menu. No domingo comemos carne assada, mas nos outros dias tomo o pequeno-almoço e à noite como uma açorda como o sr. padre manda fazer”.

Mais reza

Antes da despedida sugere que desçamos a rua e procuremos pela Inês, uma vizinha que aquela hora certamente estaria a rezar com um grupo de amigas. O relógio cruzava 15h30, e essa hora, além do carro do pão apitar de casa em casa, é habitual ouvir um coro muito baixinho de orações.

Aceitamos o repto. Com a ajuda de Cátia, uma jovem que já liderou um grupo de jovens cristãos que cantavam na igreja, descobrimos a casa amarela do sítio. Manda-nos esperar porque ainda faltavam 15 a 20 minutos de reza e não queriam ser interrompidas. “Falta um terço”, avisa-nos, aproveitando para trocar breves palavras com um vizinho que também já tocou viola na paróquia. Desistiram já lá vai um par de anos. Entretanto chega o sinal que podemos entrar. A primeira curiosidade é logo satisfeita. “É sempre às 15 horas porque foi a essa hora que Jesus, o filho de Deus e também o Messias, foi crucificado”. O mesmo, o próprio, o que foi julgado por Sinédrio e condenado por Pôncio Pilatos a ser flagelado e finalmente executado na cruz. Este sofrimento merece a compaixão e merecedor de tamanho sacrifício pelo sofrimento e morte que teve, dizem em uníssono.

Inês contraria ser um acto penoso. Pelo contrário. Garante que fazem-no por devoção e por amor a Deus. Faça chuva ou sol. Inês, Albertina, Lúcia, Albina e Maria são fiéis devotas e um exemplo de quem deposita a fé e entrega a Deus os seus destinos.

No pequeno sofá laranja seguram os rosários ainda quentes da passagem dos dedos onde a cada conta é uma paragem para uma reza. Também usam um pequeno livro onde na capa está o Papa Francisco. Seguem os seus ensinamentos. Mais afastado, em cima de uma mesa, arde uma chama de uma vela vermelha, próximo da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Simboliza a fé no seu esplendor.

Inês é a mais idosa e a menos tímida também, não nos surpreende quando diz que ser o “amor a Deus” que motiva os encontros diários. A anciã não larga por nada o rosário azul celeste enquanto o polegar e o indicador, ambos enrugados da idade vão passando mecanicamente o fio com 165 contas. Para Inês rezar 15 vezes um Pai Nosso e 10 Avés Marias não custa nada e repete-os três vezes completando o rosário na esperança de um dia ser compensada com a sua salvação.