Pais devem promover várias actividades junto dos filhos

‘iAgora’ e ‘Navegar em Segurança’ são os dois livros que saíram das ‘mãos’ da psicóloga Rosário Carmona e Costa. A especialista em Psicologia da Web e Cyberbullying vai estar presente na conferência ‘Parentalidade: Pais à Maneira’, mas antes deixou ao DIÁRIO algumas dicas sobre como podem os pais lidar com os filhos e o seu uso das novas tecnologias. No dia 12 de Maio estará no Funchal para falar deste e de outros temas.

As novas tecnologias estão a tornar-se uma doença para os nossos jovens?

As novas tecnologias não serão doença nenhuma se os nossos jovens, mas primeiramente os seus pais, encontrarem formas equilibradas de retirar o que têm de melhor. As novas tecnologias trazem consigo inúmeras vantagens que poderão fazer realmente a diferença nas vidas, nas relações e na produtividade de todos mas o que acontece, de facto, é que atravessamos uma fase de deslumbramento associada a um quadro de ausência de regras que conduz a uma utilização excessiva e, muitas vezes, desadequada.

Quando é que é “doença”?

Quando afecta negativamente diferentes áreas de vida.

Os pais estão preparados para lidar com as consequências do uso inadequado das redes sociais por parte dos filhos?

Os pais não estão preparados para lidar com a utilização que os filhos fazem das novas tecnologias em geral. A maioria dos pais não saberia o que fazer no caso de os seus filhos estarem envolvidos em algo problemático nas redes sociais, não detectam o uso inadequado e, no limite, refugiam-se na estratégia do “acaba-se já com isto tudo” e, então, proíbem o acesso a estas redes - de forma ilusória, claro está, pois rapidamente os jovens criam novas contas e contornam a situação.

As redes sociais têm um papel cada vez mais presente na vida das crianças e adolescentes. Há uma falsa sensação de segurança dada pelas restrições impostas por estas redes sociais, como por exemplo a idade?

Há uma falsa sensação de segurança devida a muitos factores: a criação de perfis “à nossa maneira”, em que nos apresentamos como queremos, o anonimato, a ideia ilusória de que paramos quando quisermos, a sensação de que os nossos dados são protegidos, a palavra “amigo” que conduz a uma abertura superior à que se verificaria se encontrasse a mesma pessoa offline... por parte dos pais, a falsa sensação de segurança por ter o filho no quarto em vez de estar na noite a beber copos. A questão é... o que está a fazer no quarto?

As crianças e jovens estão, efectivamente, informadas dos riscos e perigos do uso da internet ou ainda se acha que só acontece aos outros?

Penso que há uma crescente consciencialização para os perigos relacionados com os predadores, assédio, abordagem por estranhos e partilha de dados pessoais. Estou confiante que há um nível de consciência próximo de zero para os perigos associados ao comportamento e desenvolvimento: o que é demais? O que os nossos filhos deixam de desenvolver por estar tanto tempo nas novas tecnologias? O que acontece à capacidade para se relacionarem? O que se está, efectivamente, a perder?

Há procura por parte dos pais para se informarem sobre como lidar com estas questões, nomeadamente para perceber e ajudar a lidar com o cyberbullying?

No geral os pais só se preocupam quando sentem que “perdem a mão” na capacidade para fazer os filhos largar os tablets, as consolas ou os telemóveis. Há, efectivamente, um aumento de pedidos de consulta para perguntar quais as regras mais adequadas, quais os limites, como gerir as zangas associadas a estas retiradas e com medo da dependência.

Que principais conselhos gostava de deixar aos pais e educadores?

Que conheçam muito bem o tipo de utilização que os seus filhos fazem: que jogos jogam? Quais as suas características? Em que redes sociais têm conta? O que partilham? A quem pedem ajuda quando algo de difícil acontece?

Que estabeleçam desde o primeiro minuto um conjunto de regras associadas a esta área de vida: quanto tempo é aceitável, que actividades são aceitáveis, o que tem de estar cumprido antes de ter o privilégio da sua utilização, em que momentos da rotina pode ser utilizado, o que não é negociável?

Que promovam desde muito cedo um conjunto variado de actividades e interesses junto dos seus filhos. Quanto mais diversificados forem os seus gostos menos tempo passará dedicado a uma só actividade.

Que estejam atentos a todos os sinais emocionais e de comportamento: o que será que está a provocar uma utilização excessiva? O que será preciso, mesmo, “tratar”?

Que nunca recorram ou permitam novas tecnologias em momentos em que haja espaço para a relação: refeições, viagens de carro, momentos de espera, festas de família, etc. Sempre que há possibilidade de se estabelecer relações e fortalecer laços não há lugar para os ecrãs.