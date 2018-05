Pagamentos antecipados na corrente época

Marítimo, Nacional e União já receberam quatro tranches dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo da corrente época (2017/18), que constam do Plano Regional de Apoio ao Desporto (PRAD), referentes aos primeiros quatro meses do ano.

Estava previsto que, mensalmente, até Dezembro, com mais um mês de atraso do que em relação à época anterior, que contrariava a vontade do Governo Regional em reduzir o prazo de pagamentos, os clubes iriam receber os apoios da temporada, no entanto, o Executivo liderado por Miguel Albuquerque já avançou com instruções para que os pagamentos sejam antecipados, bem como que a próxima época (2018/19) comece a ser paga mais cedo do que o habitual, isto é, não apenas em Março, neste caso de 2019.

A determinação governamental, anunciada por Miguel Albuquerque, está, no entanto, dependente do visto do Tribunal de Contas, que obrigatório em todos os contratos acima dos 350 mil euros, que, por exemplo, este ano foi apenas confirmado a 3 de Março.

Para tentar contrariar a burocracia, será obrigatória a publicação antecipada do Plano Regional de Apoios ao Desporto para 2018/19. E é nesse sentido que a Direcção Regional de Juventude e Desporto está a trabalhar. F.S.