“Padres deveriam casar... poupavam as crianças”

Ainda faltavam alguns minutos para o início da celebração eucarística em honra da padroeira de Nossa Senhora do Rosário, em São Vicente, mas Tiago e Marisa não davam mostras de terem grandes pressas. De passo lento aproximaram-se do tocheiro que ardia com meia dúzia de velas, embora a receita da venda de cera desmentisse uma menor afluência. Ele segurava numa mão um par de círios...