Pacote fiscal devolve 1,9 milhões às famílias

A Câmara do Funchal aprova hoje, em reunião do executivo, a proposta da ‘Confiança’ para o pacote fiscal do próximo ano, que contempla a devolução às famílias do concelho de 30% da participação de IRS que cabe ao município, relativa aos descontos do imposto de todos os trabalhadores com residência fiscal no Funchal, e ainda a aplicação de uma taxa de 0,5% de derrama sobre os lucros...