Porto Santo ‘entra’ em 2019 com Jorge Palma

Jorge Palma, Marco Rodrigues, Ana Isabel Arroja e Francisco Gil são as atracções de peso que irão abrilhantar o réveillon do Porto Santo. Os artistas sobem ao palco do Vila Baleira Resort em dias diferentes, estando, desde já, prometidos espectáculos dignos de uma passagem de ano com o ‘pé direito’.

O primeiro a animar a ilha dourada é Jorge Palma que, no dia 29 de Dezembro, irá...