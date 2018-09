Depois de ter sido, no ano passado, o município com os impostos mais baixos da Região, o executivo socialista eleito no município do Porto Moniz prepara-se para aprovar, hoje, em reunião de câmara, um pacote de medidas fiscais que visa aliviar a carga fiscal sobre as famílias portomonicenses.

O presidente da autarquia considera que ser “dever de uma autarquia e daqueles que governam...