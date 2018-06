Oxia vem às Vespas juntar as peças de ‘Domino’

Se é fã de música electrónica prepare as suas sensações auditivas. Um dos grandes nomes internacionais das batidas alternativas vem às Vespas, no próximo dia 7 de Julho (sábado), marcando a sua grande estreia na Madeira pelas mãos da ‘catedral’ da noite madeirense.

O DJ e produtor francês Olivier Raymond, conhecido no meio musical como Oxia e autor do enorme êxito ‘Domino’, é o próximo artista a subir à cabine do ‘vespeiro’, nesta que é uma oportunidade quase única de ver ao vivo um dos nomes mais respeitados da noite em torno do globo.

Contando com mais de 35 milhões de visualizações na plataforma digital do Youtube, ‘Domino’ é o tema mais reconhecido de Oxia, que abriu a página sonora da sua vida logo no início da adolescência, com predilecção por funk e disco, ‘gosto’ auditivo que se transfigurou em 2000, Oxia apostou numa carreira a solo e nunca mais deixou o groovy techno, marca profundamente enraizada quando gira os ‘pratos’ por detrás do ‘deck’.

Recuando um pouco na história, foi mais precisamente em 1994 que Oxia ‘tomou o gostinho’ pelas batidas e tornou-se DJ residente num clube da sua cidade natal, mais concretamente Grenoble, despertando aí para a sua jornada junto dos discos que se prolonga há mais de 24 anos.

Dez anos depois de enveredar pela cena electrónica, o francês lançou o seu primeiro disco intitulado ‘24 Heurs’, pela editora ‘GoodLife’, naquele que foi dos trabalhos mais impactantes do produtor.

Muitos prémios e lançamentos ao longo de duas décadas

Falando em distinções, Oxia foi em 2008 segundo classificado no ‘Beatport Music Awards’ na categoria de ‘Best Remix’ com a sua remistura de ‘On the Line’. Nesse mesmo ano, o portal também premiou Oxia como terceiro melhor ‘Artista Techno’ internacional.

Muitas remisturas e faixas originais seguiram-se ao longo dos anos e em 2012 o artista lançou o seu segundo e último álbum ‘Tides of Mind’, na editora francesa ‘Infiné Music’, na qual colaborou com as cantoras Miss Kittin, Mesparrow e Scalde. Sons profundos e melódicos deram uma diversidade de faixas, desde o ‘dancefloor’ a ‘downtempo’.

Já no Verão de 2016 Oxia passou pelo palco do ‘Music On’ no ‘Amnesia Ibiza’, pelo terceiro ano consecutivo. Em Julho desse mesmo ano, junto do seu grande amigo Nicolas Masseyeff, Oxia fundou a produtora ‘Diversions Music’.

De resto, o gaulês pautou a sua carreira com o lançamento de diversos Extended Plays (EP’s), 17 para sermos mais precisos, tendo participado em várias remisturas lado a lado com vários artistas. Falamos de Frankey & Sandrino, Matador, Robag Wruhme, Nicolas Masseyeff, entre outros nomes.

Se motivos faltassem para não sair de casa está mesmo aí à porta um artista que o fará ‘pular’ do sofá directamente para a Avenida Sá Carneiro, nesta que é uma oportunidade única e que se enquadra na linha orientadora daquilo que o clube nocturno tem apostado desde o início de 2018: trazer à Madeira os grandes nomes da música electrónica internacional.