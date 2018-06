Outras artes ligam MUDAS ao público

O MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira investiu numa programação especial para o Verão com a realização da segunda edição do MUDAS.HOTsummer, que entre outros artistas trouxe no ano passada à Calheta a bailarina e coreógrafa Vera Mantero e a Companhia do Chapitô. Este ano as actividades vão até Outubro. Começam no próximo dia 9 com um concerto com o projecto Bossa Livre a partir das 21 horas. A programação especial neste dia estende-se para além do auditório, com o horário alargado até às 23 horas e entradas gratuitas a partir das 18h, incluindo para o concerto. Antes, pelas 20h pode acompanhar uma visita guiada às exposições patentes ao público no Museu e na Galeria das Mudas.

Lidiane Duailibi, Nuno Filipe, Norberto Cruz e Jorge Maggiore são quatro amigos de longa data unidos desde há cerca de quatro anos também através do projecto Bossa Livre, que como o próprio nome indica tem muito de Brasil e muito de improviso na medida em que os arranjos musicais vão sendo feitos na hora. A vocalista descreve o formato como um quadro que vai sendo construído a cada concerto conforme os sentimentos dos músicos e a reacção do público. O resultado são espectáculos únicos com base na bossa nova de gigantes como Tom Jobim, Vinicius de Moraes e Elis Regina, e na música popular brasileira de Dani Black, Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros. Lidiane Duailibi explica que esta liberdade de criação é possível pela estreita ligação do quarteto e pela maturidade de cada um dos músicos, que além do Bossa Livre têm outros projectos musicais.

O reportório é feito de temas bem conhecidos. Em breve será combinado com temas próprios fruto da criação conjunta. Cada um dos quatro é também compositor em diferentes áreas e o acto de composição é contínuo. Lidiane é a vocalista vem da música brasileira. Nuno Filipe toca piano e embora não exclusivamente tem forte influência da electrónica. Norberto Cruz toca bandolim, tem formação mais clássica conjugada com referências do rock e de Peter Gabriel. Jorge Maggiore assume a bateria e é um homem do jazz. A par dos diferentes percursos dos músicos que o compõem, o Bossa Livre tem a particularidade de ter uma combinação de instrumentos pouco habitual, referiu ainda Lidiane Dualibi.

Os músicos conhecem bem o auditório, já pisaram este palco com outros projectos. Além de reunir muito boas condições e ser um espaço muito acolhedor, tecnicamente é muito interessante para experimentar novas sonoridades, elogiou a cantora, feliz com a oportunidade de abrir a temporada.

Artes ligam ao Museu e ao público

O MUDAS.HOTsummer foi criado no ano passado com o propósito de ligar vários sectores das artes em torno do Museu e das suas exposições e de fidelizar público e criar hábitos de visita ao MUDAS. Resultado de uma parceria entre a Direcção Regional da Cultura, a Câmara Municipal da Calheta e a Casa do Povo da Calheta, promete novamente “um conjunto de propostas culturais aliciantes e de acesso livre”.