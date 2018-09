O Verão despediu-se este sábado, dia 22, o último dia, em pleno, deste solstício no Hemisfério Norte. Contudo, a transição para o equinócio de Outono só se concretizou durante a madrugada de domingo, dia 23, pouco antes das três da manhã.

Em bom rigor astronómico, as 02:54 deste domingo foi o instante que marcou o início do Outono no nosso Hemisfério. Esta estação que sucede ao verão...