‘Czar’ foi o título usado pelos monarcas do Império Russo entre 1546 e 1917, ano em que Nicolau II foi forçado a ceder o poder aos revolucionários bolcheviques. Para trás ficaram mais de três séculos de domínio dos ‘czares’, líderes soberanos que governaram de forma absoluta, tal como Cristiano Ronaldo ‘controla’ o mundo do futebol.

Um pouco de mais cem anos depois, um novo ‘czar’ ameaça assumir o controlo da Rússia, no comando dos campeões da Europa de futebol, que se vão mostrar esta tarde e pela primeira vez no maior território europeu, no jogo de estreia com a Espanha, que se mantém fiel à monarquia.

Mas, como todos os adversários, também os ‘reis vizinhos’ temem o ‘czar’ português, ainda para mais porque se vão apresentar ‘enxovalhados’ pela saída do ‘monarca’ que liderava a ‘roja’, Julen Lopetegui, que foi anunciado, sem nobreza, pelo Real Madrid, como sucessor de Zinedine Zidane.

A história pende para a Espanha

Portugal pode, por isso, aproveitar-se de um certo desnorte, inesperado e indisfarçável, da selecção espanhola, que fez soar o alarme em toda a nação e justificou inúmeras críticas da ‘plebe’, sobretudo dos súbditos catalães, incrédulos com o anúncio da contratação do seleccionador por parte do Real Madrid, que a Real Federação Espanhola não aceitou, condenando ao ‘exílio’ Lopetegui.

Apesar desta ‘revolução’, a Espanha continua a justificar favoritismo para o jogo desta tarde, bastando ter em conta o historial de confrontos entre as duas selecções, que é claramente favorável a ‘nuestros hermanos’, pois venceram em 16 ocasiões e perderam apenas seis jogos, registando-se ainda mais 13 empates na contabilidade.

O último confronto aconteceu durante as meias-finais do Euro’2012, que foi decidido nas grandes penalidades a favor da Espanha, por 4-2, depois de um nulo ao longo de 120 minutos.

O duelo ibérico de há seis anos não terá a importância de então, porque não ‘mata’ mas pode ‘doer’.