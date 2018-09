Hoje comemora-se o Dia Mundial do Coração. António Drumond, director do Serviço de Cardiologia do SESARAM, revelou que está a aumentar o número de pessoas que têm morte súbita devido a doenças cardiovasculares.

Sem conseguir precisar uma percentagem, o especialista alertou para as pessoas estarem atentas aos primeiros sinais do seu corpo e recorrerem a um especialista ao primeiro...