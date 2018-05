Os melhores ‘chefs’ cozinham com amor para os seus

‘Maggi Chef Madeira 2018’é o nome do passatempo que pretende mostrar os dotes culinários dos madeirenses. O desafio já está lançado e parte para a sua segunda edição, com os olhos postos na expansão para outras zonas do país. Por enquanto, fique a conhecer a iniciativa que tem como embaixadora Dolores Aveiro, mãe do melhor futebolista do mundo, o madeirense Cristiano Ronaldo.

O que é preciso para tornar uma marca uma referência nacional como é a Maggi? É preciso, acima de tudo, ter um grande respeito para com os consumidores. Tentar perceber muito o que é que os consumidores precisam e, no fundo, o que é que responde às suas necessidades. De forma muito responsável, tentar responder às suas necessidades, o que, desde já, é o propósito da Nestlé em geral e da Maggi em particular: como podemos contribuir para melhorar a qualidade de vida dos portugueses de uma forma geral e em particular dos madeirenses e ajudá-los nesse propósito.

São capazes de perceber essa proximidade? Sentem que os clientes reconhecem a marca e têm confiança? Sim, sentimos muito isso todos os dias, porque também antes de lançarmos qualquer produto temos sempre a preocupação de fazer estudos e de perceber o que para eles poderia fazer a diferença. Depois trabalhamos com todas as equipas de investigação e de desenvolvimento de produtos para ir ao encontro dessas mesmas necessidades. Sentimos depois, quando os produtos saem, que eles são reconhecidos como sendo um aliado na vida e no dia-a-dia. No fundo é isso que pretendemos: ser um aliado na vida dos nossos consumidores portugueses e em particular dos madeirenses.

A Maggi parte para a segunda edição de um concurso dedicado à culinária madeirense e Dolores Aveiro é a embaixadora. Porquê esta escolha? A dona Dolores é uma figura muito carismática e é muito acarinhada por todos. Acima de tudo é uma mãe e uma avó e, desde sempre, uma das maiores preocupações dela foi: «como é que eu vou dar o melhor aos meus?». Isso passa logo, na base, pela alimentação e ela sempre procurou promover uma alimentação saudável e equilibrada aos seus. Portanto, fazia todo o sentido termos a dona Dolores Aveiro como a embaixadora da marca.

Além disso, há um factor muito importante que é ela sempre nos ter dito que é uma grande consumidora de Maggi, já há muitos anos. O ser uma leal consumidora de Maggi, o conhecer bem os nossos produtos, usá-los todos os dias e fazer tudo com amor e com carinho faz, neste momento, um encontro natural entre aquilo que era a necessidade da marca para promover este passatempo e encontrar uma cara acarinhada pelos portugueses.

O desafio é claro e passa por mostrar o chef que há dentro de cada um. De que forma podem os madeirenses participar neste concurso? O passatempo conta com três fases. Na primeira as pessoas podem se inscrever, com as suas receitas, sendo que procuramos avaliar o critério da originalidade, da criatividade e do sabor com a inclusão harmoniosa dos produtos Maggi. Acreditamos que essa é uma coisa fácil, uma vez que temos soluções diversificadas. Nessa primeira fase encontramos os dez semi-finalistas.

A segunda fase ocorre no dia 30 de Junho, nos jardins do Hotel Pestana Grand, onde os dez semi-finalistas vão poder levar as suas receitas pré-preparadas e terminá-las em tom de showcooking ao vivo para quem lá estiver.

Depois dessa segunda fase serão encontrados os três finalistas, que passarão para a final, que decorre a 13 de Julho na Expo Madeira. Aí sim, com um ambiente preparado para um espectáculo de cozinha ao vivo e a cores. Nesta fase, os juris estarão muito concentrados em toda a preparação.

Quais são os prémios que estão em jogo? O primeiro prémio é um robot de cozinha, que qualquer chef em casa precisa. E quando falamos em melhores chefs acreditamos que são aqueles que todos os dias têm que preparar comida em casa, para os seus com muito amor e carinho.

A seguir teremos um vale para o Hotel Pestana Grand, para duas pessoas e teremos, no terceiro lugar, um voucher em compras no La Vie, um dos nossos parceiros, no valor de 100 euros.

É obrigatória a utilização de ingredientes da Madeira neste passatempo? Não é obrigatório. O que é obrigatório é as pessoas terem uma boa receita, uma receita com sabor, equilibrada, com um mix de ingredientes como procuramos ter em casa - desde a proteína ao hidrato de carbono, vegetais ou legumes. Obviamente, já que estamos na Madeira e ela tem tantas coisas boas para nos oferecer, gostávamos de ser brindados com uma receita que tivesse um ingrediente típico da Madeira, mas isso é um critério de escolha dos próprios participantes e fica na sua decisão.

Esta é a segunda edição de um concurso que decorre na Madeira, mas é expectável que seja reproduzida noutras zonas do país? Começámos na Madeira porque, efectivamente, nós sentimos que na Madeira temos uma grande preferência dos consumidores pelos produtos Maggi. Já cá estamos há 50 anos e somos muito bem acolhidos pelos madeirenses e tentamos estar à altura do respeito que nos depositam. Sentimos que este era o sítio ideal para iniciar este passatempo, que está a decorrer lindamente, e óbvio que a nossa grande ambição é um dia podermos passar este passatempo para o continente. Estamos a trabalhar para isso mas, neste momento, ainda não temos data fechada nesse sentido.

Que desafios se colocam a uma marca como a Maggi, quando já tem um mercado consolidado? Na verdade, a marca Maggi, a nível mundial, saiu agora num estudo, é a terceira marca de alimentação mais consumida em todo o Mundo. Isto é um privilégio que se consegue pela conquista da confiança dos consumidores e por estar sempre muito atento àquilo que os consumidores procuram. É isso que temos que fazer aqui: continuar a trabalhar para todos os dias sermos um aliado na vida deles e lhe oferecermos as melhores soluções possíveis.