“Os madeirenses também merecem a solidariedade”

O apoio do Governo da República à construção do novo hospital da Madeira tem um duplo imperativo: solidariedade e interesse do País. As razões foram sintetizadas pelo presidente da Comissão de Saúde da Assembleia da República, que está em visita à Madeira. “Os madeirenses também merecem ter a solidariedade do Governo da República.” A frase de José Matos Rosa foi proferida após a primeira reunião da Comissão, que aconteceu no Salão Nobre do Palácio do Governo, ontem, pela manhã.

Na mesma ocasião, depois de ter, durante cerca de duas horas, assistido à apresentação do projecto do novo hospital e de ter participado na colocação de dúvidas e respectivos esclarecimentos, Matos Rosa disse entender que não deve haver politização do assunto e que todos os partidos devem actuar no sentido da concretização do investimento. “Temos de trabalhar todos em conjunto para resolvermos este problema que é importante para a Região e para o conjunto do País”.

O presidente da Comissão de Saúde recusou mesmo entrar ou até acreditar que o assunto faça parte de querelas políticas. “Não queremos e não devemos politizar (...). Devemos mantermo-nos distante e não trazer estas questões de saúde para as questões partidárias.”

Apesar da deslocação à Madeira e da boa vontade, que é possível congregar na Assembleia da República, o deputado, que foi eleito nas listas do PSD, reconhece que há um papel a desempenhar pelo Governo da República, pois as instituições - Assembleia e Governo - têm competências diferentes. Por isso, a viabilização do projecto, nomeadamente, através da dotação orçamental, não é uma competência da Assembleia, mas do executivo de António Costa.

A importância da Assembleia da República e, em particular da Comissão de Saúde, reside na sua capacidade de sensibilizar para a importância do equipamento, tanto junto dos deputados, que no parlamento nacional suportam o Governo da República, como directamente junto deste. Matos Rosa lembrou, para exemplificar, que em breve o ministro da Saúde vai estar junto do organismo que dirige e que, esse momento, será de acção, por parte dos deputados. “É uma forma de sensibilizarmos esses partidos que fazem parte da base de apoio ao Governo, para em conjunto possamos resolver este problema de vez.”

Reunião alargada e com várias entidades regionais

A deslocação à Madeira da Comissão de Saúde foi uma prioridade, garantiu Matos Rosa, um sinal do comprometimento da Assembleia da República com o projecto a desenvolver na Região.

Na Madeira, o acolhimento foi grande. Na reunião inicial, participaram os principais responsáveis pelo sector da saúde, liderados pelo secretário Pedro Ramos, mas também do restante Governo, com o vice-presidente, Pedro Calado, à cabeça. Mas, Miguel Albuquerque não ficou de fora.

O presidente do Governo ofereceu um almoço de ‘cortesia’ na Quinta Vigia, depois da ida dos deputados a Santa Rita, para verem o local escolhido para a construção do novo hospital.

Depois do almoço, os deputados, que, além de membros da comissão, incluíram os parlamentares eleitos pela Região, à excepção de Rubina Berardo, foram até à Assembleia Legislativa da Madeira, onde houve apresentação de cumprimento e de uma visita ao edifício histórico, que acolhe a sede da instituição, e onde foi mantida uma reunião com a Comissão de Saúde do parlamento madeirense.

Ao final do dia, participaram numa reunião alargada, que incluiu membros das Ordens do Médicos, dos Enfermeiros, dos Psicólogos e dos Nutricionistas, Sindicato dos Enfermeiros da RAM, delegações da FNAM e do SIM, Sindicato dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica e da Comissão de Utentes do SESARAM.