‘Os Estepilhas’ actuam amanhã em Câmara de Lobos

‘Os Estepilhas’ estão de volta para mais um espectáculo de improviso, que se realiza amanhã, pelas 18 horas, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos. O evento, que promete arrancar gargalhadas ao público, chama-se ‘Coelhinho se eu fosse como tu...’ e junta, no mesmo palco, o elenco principal, constituído por João Gouveia, João Pedro Ramos e Pedro Freitas, com dois convidados especiais. São eles: Xavier Miguel e Diogo Gonçalves, dois rostos bem conhecidos do panorama regional ao nível do teatro.

“Este ano, esta é a nossa primeira produção original e já temos outra projectada para Junho, ainda estamos em fase de negociação e não posso anunciar datas nem locais mas vamos mais para oeste”, disse João Gouveia, acrescentando que “até ao fim deste ano” contam fazer, pelo menos, mais uma produção original, estando já agendadas presenças “em grandes festividades madeirenses.”

‘Coelhinho se eu fosse como tu...’ tema a duração de uma hora e os bilhetes para o espectáculo custam cinco euros. “Com novos jogos, novas personagens e novos convidados especiais, esta peça de teatro, com duração de uma hora, vai levar o público a fazer uma viagem ao mundo do improviso”, afirmou o humorista, recordando que o espectador é quem “manda” e o elenco “obedece”.