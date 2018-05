‘Os Especiais’ fazem festa nos I Jogos ANDDI

A cidade da Mealhada recebeu, no passado fim-de-semana, a primeira edição dos Jogos ANDDI Portugal (Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual), evento que contou com meio milhar de atletas distribuídos por 13 modalidades.

Em mais uma grande festa do desporto nacional a Madeira esteve representada pelo Clube Desportivos ‘Os Especiais’ tendo a colectividade estado em plano de destaque nas modalidades de basquetebol e atletismo.

Roberto Pacheco, Hélder Ornelas, Ana Semente, Paulo Teixeira, Ricardo Santos e Luís Teixeira formaram a equipa que festejou o título nacional em basquetebol, na vertente 3x3 e para atletas com Síndrome Down. Depois da vitória na meias-finais por uns claros 28-12, frente à Associação Olhar21, os madeirenses discutiram a medalha de ouro frente ao UDI-Setúbal. Neste encontro a ‘comitiva insular’ veio a vencer por 24-10 conseguindo assim revalidar o título de campeão de Portugal.

Já na mesma modalidade, mas numa competição destinada a atletas com deficiência intelectual ‘Os Especiais’, que contaram com Fábio Câmara, Filipe Teixeira, André Capelo, Billy Pestana, Fábio Freitas, Élvio Quintal e Sandro Freitas. viriam a subir ao terceiro lugar do pódio. Finalmente no atletismo Síndrome Down Sandra Sousa foi a madeirense em destaque no sector feminino. A atleta internacional sagrou-se campeão nacional nos 200 e 400 metros, registando as marcas de 46,84 segundos e 1.58,75 minutos respectivamente. Já nos 100 metros, Sara Sousa veio a amealhar a sua terceira medalha, desta feita ao festejar o título de e vice-campeã com o tempo final de 21,22 segundos.

Nos masculinos Francisco Gouveia voltou a conquistar vários pódios, com destaque para o título nacional nos 800 metros (3.49,60 minutos), tendo ainda se sagrado vice-campeão de Portugal nos 1.500 metros (7.42,56) e nos 1.500 metros marcha (11.02,09).