“Os actores profissionais precisam de mais condições”

O ‘Apelo pela Cultura’, juntou ontem no Funchal, cerca de 50 pessoas, desde espectadores, futuros profissionais de teatro e actores profissionais que se uniram em prol da cultura numa acção de luta pela dignidade da classe. De cartazes na mão, entoaram frase como ‘O Povo Quer Cultura’ ou ‘Cultura é Liberdade’, uma forma de pedirem mais apoios, condições e dignidade para quem se dedica ao teatro e faz dele a sua profissão.

Elvio Camacho, do Teatro Feiticeiro do Norte, foi o rosto da iniciativa que juntou as vozes insulares aos protestos organizados em várias cidades portuguesas. Uma forma de o país ‘falar’ de cultura e alertar para os “poucos meios financeiros provenientes do Orçamento de Estado que são canalizados para esta área”. Um valor que, neste momento, é de 0,2%, estando a meta apontada para 1%, um valor que representa “tudo” em termos de sobrevivência dos grupos culturais. “Representa a luta pela produção de pensamento e pela liberdade. É isso que os artistas tentam fazer e é esse o contributo que tentam dar”, referiu Elvio Camacho, esperando que os governantes do país percebam que, tal como todos os artistas, “os actores profissionais precisam de condições para fazer o seu trabalho”. E deu o exemplo das bordadeiras, trabalhadoras de uma profissão que não era valorizada nem não tinha condições, tendo sido necessário alguém que lutasse por elas.

Apesar do Apelo pela Cultura ser um protesto nacional, a verdade é que esta acção foi também um alerta para as entidades regionais, para os orçamentos regionais e municipais que devem valorizar um pouco mais as artes e os seus profissionais. A ideia de Elvio Camacho é que o 1% de apoio pretendido seja extensivo aos orçamentos regionais e municipais. “O Teatro Feiticeiro do Norte não foi contemplado com apoios a nível nacional (da Direcção-Geral das Artes) mas será contemplado pelo Governo Regional e pela Câmara do Funchal”, referiu, realçando que “os aspectos positivos existentes são importantes, mas não são suficientes” para quem pretende trabalhar em prol das artes. E deu o seu próprio exemplo, um profissional de teatro que aos 42 anos não tem condições de trabalho (no teatro), nem estabilidade financeira. Lamenta que a paixão pelo teatro seja apenas isso, uma paixão sem futuro.

No entanto, acredita que alguma coisa vai mudar e lamenta que os projectos do Teatro Feiticeiro do Norte programados para este ano tenham de ser ajustados por falta de verbas. Já não será possível contratar um produtor, como era desejo de Elvio Camacho, nem realizar um espectáculo por não conseguirem pagar os direitos de autor.

Um futuro incerto

Mariça Silva, aluna de teatro espera que a sua geração possa beneficiar de mais meios para a cultura. É por isso que se juntou ao protesto, esperando mudanças numa área tão importante para a sociedade. Diz que há cada vez mais jovens a apostar no teatro como actividade profissional e pede por isso verbas e investimento por ser uma profissão como qualquer outra. Merece ser reconhecida. “Vejo profissionais que admiro e questiono-me se a aposta no teatro é compensada no final do mês porque é preciso pagar contas e parece que ninguém nos leva a sério”, diz acreditando que se o país mudar e os investimentos aumentarem é possível viver do teatro como se vide de qualquer outra profissão.