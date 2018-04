Ortopedia traz 200 à Região

Realizam-se hoje no Centro de Congressos da Madeira as XII Jornadas Luso-Espanholas da Coluna e o II Simpósio Luso-Espanhol de Especialistas em Ortopedia Pediátrica, uma iniciativa organizada pela empresa espanhola especializada em material ortopético Acuña y Fombona. A iniciativa reúne cerca de duas centenas de pessoas, especialistas nacionais e espanhóis e de outras nacionalidades, sendo que ontem à tarde chegou à Madeira um voo de Madrid que foi fretado especialmente para o evento.

França Gomes, que será o anfitrião de honra da iniciativa, explica que a Madeira foi escolhida como palco para o evento porque a organização reconhece o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Serviço de Ortopedia do Serviço de Saúde da Região (SESARAM), uma unidade hospitalar que trabalha em todas as valências da especialidade, nomeadamente naquelas que serão visadas nas reuniões de hoje.

França Gomes refere ainda que nestas duas iniciativas estarão presentes palestrantes de topo da área ortopédica, como Julio de Pablos (Universidade de Pamplona), Pierre Lascombes (Universidade de Genebra), Raymund Woo (Universidade de Orlando, EUA) ou António Oliveira (Hospital Santo António do Porto e que colabora com o SESARAM nas cirurgias de correcção de escoliose). Nestas reuniões, a área de Coluna é presidida por Tah Puh Ling, do Hospital Universitário de Coimbra e a vertente pediátrica por Cassiano Neves (Hospital CUF Descobertas). Refira-se ainda que, na sessão de abertura, marcada para as 12 horas de hoje, intervêm Sergio Fombona (organização), França Gomes e o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. A.L.C.