Orfeão Madeirense celebra 99.º aniversário

O Orfeão Madeirense realiza, amanhã, dia 2 de Novembro, pelas 21 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, um concerto comemorativo do seu 99.º aniversário.

Do concerto farão parte interpretações de ambos os coros que integram o Orfeão Madeirense. São eles: o Coro Stimme e o Coro Sénior, ambos dirigidos pela Maestrina Maria João Caires.

Para além disso, o concerto conta ainda com a participação especial do Grupo Prestige Dance, que irá ajudar a abrilhantar o evento.

Os bilhetes para o concerto de aniversário do Orfeão Madeirense têm um custo de 5 euros e encontram-se à venda na bilheteira do Teatro Municipal até à hora do espectáculo.

O Orfeão Madeirense é o grupo coral mais antigo da Madeira e um dos corais mais antigos de todo o Portugal. A sua fundação, no dia 1 de Maio de 1919, teve como primeiro Director Artístico Manoel dos Passos Freitas.

Ao longo de todos estes anos tem deixado a sua marca nos inúmeros espectáculos que tem vindo a realizar nos mais variados espaços. S.S.G.